Посол США в Кыргызстане Дональд Лу, выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, дал интервью «Азаттыку» о Кыргызстане, «экономической амнистии» в отношении коррупционеров, кыргызских революциях и сотрудничестве с президентом Садыром Жапаровым. Рассказываем, о чем говорил американский посол:

О революциях

Дональд Лу считает, что революции в марте 2005 года и в октябре 2020 были реакцией кыргызстанцев на нечестные выборы.

«Акаев и президент Жээнбеков пытались с помощью подкупа и манипуляций захватить слишком много власти. Кыргызский народ не терпит президентов, которые слишком жадны до власти», — сказал он.

Сломанные ворота ГКНБ в ночь на 6 октября 2020 года, когда участники митинга против итогов выборов в парламент требовали освобождения политиков Алмазбека Атамбаева и Садыра Жапарова.

По словам Лу, «эти революции не являются изобретением иностранных сил» и должны стать напоминанием другим кыргызским президентам о том, что рано или поздно они ответят перед своим народом.

«Они не были делом рук Вашингтона, Москвы или Пекина. Они произошли тогда, когда кыргызский народ стал сыт по горло коррупцией, неэффективным государственным управлением и жаждой абсолютной власти», — считает дипломат.

Лу говорит, что Кыргызстан не потерпит тиранов и диктаторов, а «демократия в Кыргызстане останется сильной», потому что народ верит в нее, сильное гражданское общество и независимые СМИ.

О сотрудничестве с Жапаровым

«Наши правительства работают теснее, чем когда-либо прежде, чтобы привлечь к ответственности лидеров организованной преступности, таких как Кольбаев и Матраимов», — говорит Лу, имея в виду внесенных в американские санкционные списки кримавторитета Камчы Кольбаева (за наркобизнес) и экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова (за коррупцию).

Лу уверен, что власти США и Кыргызстана будут работать вместе для привлечения Кольбаева и Матраимова к ответственности. Оба ранее были задержаны кыргызскими спецслужбами, а после вышли на свободу.

Максим Бакиев

В качестве примера сотрудничества стран в борьбе с коррупцией Лу привел кейс Максима Бакиева, сына второго беглого кыргызского президента Курманбека Бакиева.

«В 2019 году правительство США заморозило и вернуло 4,5 миллиона долларов коррупционных денег, украденных Максимом Бакиевым. Это свидетельствует о том, что мы серьезно относимся к сотрудничеству, направленному на то, чтобы коррупционеры, у которых могут быть активы в Соединенных Штатах, вернули эти деньги кыргызскому народу», — сказал Лу.

Кроме того, США приняли ряд инициатив для улучшения отношений с Кыргызстаном.

«Мы тесно сотрудничаем в области распространения вакцины против коронавируса. USAID выделил 1 миллион долларов для помощи в кампании по распространению вакцины в Кыргызстане. Кроме того, США являются крупнейшим донором COVAX, который в этом месяце доставит 420 000 бесплатных доз вакцины AstraZeneca», — рассказал он.

Об «экономической амнистии» Жапарова

*Инициированная с подачи Садыра Жапарова «экономическая амнистия» позволит кыргызстанцам не садиться в тюрьму, а откупиться за ряд преступлений, возместив определенный государством ущерб. Также поможет легализовать незаконно нажитые бизнес и имущество.

«Это необычная модель правоохранительной практики», — говорит об «экономическом амнистии» Лу и упоминает, что среди внесших значительные суммы в пользу государства есть кримавторитет Камчы Кольбаев, признавшийся в коррупции Райымбек Матраимов и «доброволец» — экс-премьер Омурбек Бабанов.

Лу опасается, что «схема, когда преступники платят за свою свободу, может позволить лидерам организованной преступности продолжить свою преступную деятельность после освобождения», а значит богатые преступники будут уходить от ответственности, что несправедливо.

«Мне не ясно, совершал ли господин Бабанов какие-либо преступления, но ГКНБ согласился прекратить расследование в отношении него в тот же день, когда он добровольно сделал взнос в этот государственный фонд. С другой стороны, господин Кольбаев является осужденным убийцей, он признан Соединенными Штатами крупным торговцем наркотиками. Если он продолжает заниматься этой преступной деятельностью, простой штраф неуместен и недостаточен. Наконец, СМИ обвиняют Матраимова в отмывании 700 миллионов долларов. Если это правда, тогда то, что он внес в фонд – это лишь небольшая часть того, что он украл у кыргызского народа», — удивляется дипломат.

Лу высокого мнения о кыргызских СМИ и соцсетях за то, что они остаются свободными и открытыми и расследуют действия коррупционеров.

«Они свободно критикуют правительство и оппозицию. Они бесстрашно продолжают сообщать о богатствах и преступной деятельности лидеров организованной преступности и коррумпированных чиновников. Они подчеркивают тяжелое положение тех, кто страдает от коронавируса и бедности. Это, несомненно, самые свободные СМИ в Центральной Азии», — говорит Лу.

О конфликте на границе

«За шесть лет пребывания в Бишкеке я наблюдал несколько небольших приграничных конфликтов. Последний инцидент был самым страшным», — сказал Лу о кыргызско-таджикском конфликте, который начался 28 апреля — окончательно уладить его удалось лишь 3-4 мая, десятки людей погибли с обеих сторон.

Эвакуированные из-за конфликта на границе

Лу заявил, что США готовы предоставить гуманитарную помощь жертвам этого конфликта, но не могут в него вмешиваться.

«Этот конфликт не инициировали иностранцы, и роль иностранцев в разрешении этих споров должна быть ограничена», — говорит он. Лу назвал произошедшее на границе ужасной трагедией, которая могла стать еще хуже, если бы дипломаты обеих стран не пришли к консенсусу.

О проблемах радикализма

«Проблему радикализма и экстремизма нельзя решить только силой. Важно понимать корни экстремизма. Что является первопричиной — бедность или трудовая миграция? Вызвано это радикальным иностранным религиозным образованием? Или тем, что люди чувствуют себя лишенными возможности исповедовать свою религию? Когда мы поймем источники экстремизма, мы сможем более эффективно противодействовать его распространению», — считает Лу. Ранее США начали вывод своих войск и военнослужащих из Афганистана.

Дипломат надеется, что США и Кыргызстан смогут сотрудничать для обеспечения безопасности в регионе, хотя «никто не предлагает разместить войска в Кыргызстане».

«В Кыргызстане гражданское общество и Государственная комиссия по делам религий начали региональный диалог о том, как реинтегрировать членов семей выходцев из Центральной Азии, которые воевали в Ираке и Сирии. Это крайне важно, чтобы у нас не появилось новое поколение радикально настроенной молодежи», — говорит Лу.