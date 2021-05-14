Мелис Аспеков заявил, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ появилось на его странице в фейсбуке.

$10 млн от предшественника

В письме Аспеков написал, что после октябрьских событий* стал требовать от Садыра Жапарова выполнения его обещаний, которые тот дал после освобождения.

Мелис Аспеков и Садыр Жапаров

*В результате октябрьских событий в Кыргызстане сменилась власть. 5 октября недовольные предварительными итогами парламентских выборов вышли на митинг к площади, который к ночи перерос в столкновение с правоохранительными. В результате митингующие захватили Белый дом и освободили из мест заключения ряд политиков, включая Садыра Жапарова. На волне октябрьских событий Жапаров сначала стал премьер-министром, позже и.о. президента, а после выборов 10 января стал избранным президентом страны.

«Например, я требовал денонсации* [соглашений] по Кумтору, чтобы 50% Джеруя отошли кыргызской стороне, принятия закона о люстрации, безжалостную борьбу с коррупцией, особенно в энергетическом секторе и Государственной таможенной службе, поставить точку в деле Дача Су и привлечь к ответственности Жээнбековых, которые приказали стрелять в народ. Позже Садыр Жапаров пообещал, что все обещания выполнит когда он станет президентом и предложил мне возглавить его предвыборный штаб по Чуйской области», — утверждает он.

*Денонсирование — надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им международного договора.

По словам Аспекова, Жапаров пообещал выделить предвыборному штабу по Чуйской области $1 млн и сказал, что ему нужен доверенный человек, чтобы контролировать расходы.

«Если не стану президентом, то нас всех посадят, поэтому надо выиграть в первом туре […] Во время агитации Садыр дал $1 млн мне лично в руки, поделив на три части в госрезиденции Ала-Арча. Чтобы доказать свои слова, публикую копии паспортов и расписок о получении денег координаторами районных предвыборных штабов», — написал он.

По словам Аспекова, кроме $1 млн были и другие расходы. Он утверждает, что тоннами получали ГСМ и работали с общественными организациями, движениями, диаспорами, молодыми лидерами.

«Я думал, что предвыборные расходы по Чуйской области покажут общественности и заплатят налоги, но этого не случилось. Республиканский штаб Жапарова открыто заявил только о 40 млн сомов*, потраченных на агитацию. Я об этом нарушении спросил у Садыра. Он сказал, что: “если все будет открыто, то они заплатят много налогов и народ их спросит, откуда такие деньги у тех, кто только вышел [из тюрьмы] и просто схавают нас”.

Он открыто сказал, что получил $10 млн от Жээнбековых. Жапаров сказал мне: “прекрати требовать их посадить, кроме них кто бы дал мне денег”. На каждую область потратили по $1 млн, только в Иссык-Кульской потратили $2 млн из-за того, что Жапаров боялся проиграть в своей родной области. Бишкеку и Ошу выделили по $1 млн. Я ему сказал, что если таким путём, то лучше бы не становился президентом. После этих слов он стал избегать меня», — утверждает Аспеков.

*Всего по данным ЦИК, Садыр Жапаров на предвыборуню агитацию и прочие расходы потратил более 67 млн сомов.

Он считает, что Жапаров никогда не посадит Жээнбековых из-за того, что взял у них «взятку».

«Кроме этого я слышал, что он согласился на условия Бакиевых и тоже взял у них деньги. Они договорились назначить Искандера Гайпкулова* на должность в аппарате президента […] Я расстроен тем, что у Жапарова стало много хозяев», — написал в письме Аспеков.

*Искандер Гайпкулов является заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента. Депутат Жанар Акаев называл Гайпкулова «ближайшим соратником Жапарова» и говорил, что у него «больше власти чем у премьер-министра Улукбека Марипова».

Искандер Гайпкулов при правлении беглого президента Курманбека Бакиева был председателем Счётной палаты — с 2007 по 2009 год.

Кто такой Мелис Аспеков?

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. По его словам, на выборах президента он возглавлял Чуйский областной штаб Садыра Жапарова. Но представитель Жапарова Александр Мощин говорил, что Аспеков ни официально, ни юридически отношения не имел к штабу. Однако известно, что Аспеков вовлекался в предвыборную агитацию Садыра Жапарова.

9 января Аспекова и бывшего кандидата в депутаты от «Ата Мекена», предпринимателя Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве у руководства «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч. По версии следствия, подозреваемые угрожали проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия.

Садыр Жапаров прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

12 мая в фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нём утверждалось, что сотрудники в течении трёх месяцев Аспекова пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации были несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова.

В ГКНБ 14 мая информацию о пытках опровергли и сообщили, что эту информацию «расценивают как попытку введения в заблуждение общественность».

По их данным, эти телесные повреждения Аспеков получил в марте этого года во время выезда в Первомайский райсуд Бишкека.

«Причину появления телесных повреждений сообщать отказался и претензий к сотрудникам СИЗО ГКНБ не имеет, о чем свидетельствует составленный акт от 11 марта 2021 года», — сообщили в Госкомитете.

Читать по теме: «Сыймык, будь осторожен». В соцсетях сообщают о пытках в отношении Мелиса Аспекова ради показаний против бывшего главы финпола