В фейсбуке аккаунт Шамурзы Борукулова сообщил о том, что свергнутый бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев якобы помог пострадавшим в приграничном конфликте жителям Баткена суммой в 4 миллиона сомов.

*Аккаунт Шамурзы Борукулова появился в июле 2019 года, не имеет личных фотографий и популяризирует персону Курманбека Бакиева в интернете. Борукулов также защищает инициативы Садыра Жапарова и критикует его оппонентов, распространяет посты с языком вражды в адрес журналистов-расследователей, представителей Временного правительства и активистов.

Однако властям Баткенской области неизвестно о «гумпомощи от Бакиева».

«Нет, такую информацию я подтвердить не могу, потому что [деньги] через нас не проходили. Может быть они работали по своей линии: сами принесли и раздали. На наш счет или через наше руководство деньги не поступали», — сообщила «Клоопу» Чолпон Бердикулова в полпредстве Баткенской области.

Свергнутый в 2010 году Бакиев все эти годы проживает в Беларуси, куда бежал после революции. Его и членов его семьи признали виновными в коррупции, убийствах и легализации миллионов долларов.

В чем обвиняют Бакиевых?