В фейсбуке аккаунт Шамурзы Борукулова сообщил о том, что свергнутый бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев якобы помог пострадавшим в приграничном конфликте жителям Баткена суммой в 4 миллиона сомов.
*Аккаунт Шамурзы Борукулова появился в июле 2019 года, не имеет личных фотографий и популяризирует персону Курманбека Бакиева в интернете. Борукулов также защищает инициативы Садыра Жапарова и критикует его оппонентов, распространяет посты с языком вражды в адрес журналистов-расследователей, представителей Временного правительства и активистов.
Однако властям Баткенской области неизвестно о «гумпомощи от Бакиева».
«Нет, такую информацию я подтвердить не могу, потому что [деньги] через нас не проходили. Может быть они работали по своей линии: сами принесли и раздали. На наш счет или через наше руководство деньги не поступали», — сообщила «Клоопу» Чолпон Бердикулова в полпредстве Баткенской области.
Свергнутый в 2010 году Бакиев все эти годы проживает в Беларуси, куда бежал после революции. Его и членов его семьи признали виновными в коррупции, убийствах и легализации миллионов долларов.
В чем обвиняют Бакиевых?
Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях:
- Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения Джеруй и его дальнейшей продажи третьим лицам;
- Присвоение более 2 млрд сомов от клиентов «Азия Универсал Банка» и Социального фонда Кыргызской Республики;
- Принуждение к продаже 20% акций компании «Иссык-Куль»;
- Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания размером в 904,6 м² и 0,385 га земли, расположенных рядом с издательством «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;
- Отмывание (легализация) денег и их обнаружение в ячейках «Азия Универсал Банка» и «Кыргызинвестбанка»;
- Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через «Манас Банк» и компании «Киммел», «Мавал Актив»;
- Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо Бишкека.
По данным Генпрокуратуры, за все вышеуказанные преступления Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск.
Марат, Максим, Жаныш и Курманбек Бакиевы были объявлены в межгосударственный розыск на территории СНГ и в международный розыск по линии Интерпола, заочно обвинены и осуждены.
Однако 11 мая 2021 года были отменены приговоры городского суда Джалал-Абада и Джалал-Абадского областного суда в отношении Каныбека Бакиева. Это родной брат свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Уголовное дело в отношении Каныбека Бакиева по статье «Злоупотребление должностным положением» передали на новое рассмотрение по просьбе прокуратуры.
А во время предвыборной агитации, борясь за пост президента, Садыр Жапаров обещал вернуть в Кыргызстан свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если «народ простит». Сам Жапаров при правлении Бакиева был его советником и комиссаром по борьбе с коррупцией. Он руководил Агентством по предупреждению коррупции — но период правления Бакиева известен рейдерством со стороны его сына Максима, убийством журналистов, запугиванием.
По словам Жапарова, у него не было полномочий для борьбы с коррупцией.
«Название такое, но не было никаких полномочий: оперативной службы, следствия. Только агентство, которое мониторило на компьютере. Как можно было бороться с коррупцией? Не был членом правительства. Согласно законодательству, каждому члену кабмина приходят документы на согласование, но нам такое не приходило. Информация даже не приходила», — рассказал он в 2021 году.
Элитный городок, агрокорпорация и поместье в Суррее
Курманбек Бакиев не раз говорил о том, что якобы не работает и даже живет за счет гражданской супруги, бывшей участницы регионального конкурса красоты, но беларусские журналисты-расследователи считают иначе.
По их данным, Бакиев и его семья стоят за дорогостоящей агрокорпорацией БНБК, которой руководит соратник свергнутого президента, экс-премьер Данияр Усенов. Усенов проживает в Беларуси под именем Даниила Урицкого и настаивает, что экс-премьер умер в Малайзии в 2017. Тем не менее глава Беларуси Александр Лукашенко публично назвал его Данияром. Племянник свергнутого президента Асылбек Салиев имеет в БНБК 22,5 процентную долю.
Это не единственный крупный бизнес, который связывают с кланом Бакиевых в Беларуси. Беларусские журналисты считают, что семья бывшего президента Кыргызстана причастна к элитному комплексу в центре Минска Centropol с казино, развлекательным центром, ресторанами и барами. В строительство инвестировали около 80 миллионов долларов.
Комплекс строила компания «Гермес Констракшн». Она принадлежит другой компании — D-Business Solutions Limited, которая, в свою очередь, принадлежит еще трем компаниям, среди которых Forpaton Resource LP. Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии, но принадлежит гражданину Беларуси Руслану Петрову — он же Руслан Бакиев, внук Курманбека Бакиева.
После побега из Кыргызстана Курманбек Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».
А буквально в июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.
Известно, что старший сын Курманбека Бакиева Марат — отец «Руслана Петрова» — проживал в элитном поселке Раубичи. Марат Бакиев в Кыргызстане заочно приговорен к 22 годам лишения свободы.
Беларусские СМИ сообщали, что Марат Бакиев через кипрскую компанию своей жены стал совладельцем загородного клуба под Минском. Также по их информации, бывший сотрудник спецслужб имел отношение к поставкам белорусского сахара в Кыргызстан.
Признанный виновным в незаконной приватизации государственной собственности на десятки миллионов долларов Максим Бакиев живет в Великобритании, имея во владениях поместье за пять млн долларов в Суррее и участвуя в турнирах по джиу-джитсу.