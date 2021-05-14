Центральная избирательная комиссия сообщила, что партиям, участвовавшим в выборах в Бишкекский горкенеш 11 апреля, не вернут залоговые средства. В ЦИК уточнили, что для того, чтобы получить обратно сумму в размере 50 тысяч сомов, нужно было набрать 15 и более процентов. Но ни одна из партий столько голосов не получила.

«Итоги голосования Бишкекская ТИК признала недействительными. Но поскольку, согласно закону, стоит определенный порог, после которого возвращается залог, и он не преодолен, то политические партии на возврат средств рассчитывать не могут. А вот в Оше залог вернут «Ата Журт Кыргызстану» и «Улуттар Биримдиги», — пояснили в ЦИК.

Глава БТИК Кайрат Маматов рассказал что политорганизациям, собирающимся участвовать в новой выборной гонке, придётся заново вносить деньги и составлять списки кандидатов.

«Исключений для партий нет. Баллотироваться не смогут только те политики, кто был уличен в нарушениях, таких как подкуп, админресурс и давление на избирателей и членов участковых комиссий», — добавил Кайрат Маматов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По оценочным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. Порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, перед этим ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Над материалом работал: Нурсултан Усенов.