Зарылбек Рысалиев

Пресс-служба ЦИК сообщила, что депутат «Республики-Ата Журт» Зарылбек Рысалиев сдал мандат. ЦИК передал вакантный мандат новому депутату — Осконбаю Жеенбаеву.

Хотя работа шестого созыва парламента из-за аннулирования итогов выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года продлится на год, в нем сменилось больше половины депутатов. По словам депутата Дастана Бекешева, шестой созыв сменил состав почти на 60%.

Что известно о Осконбае Жеенбаеве?

Он является владельцем нескольких строительных фирм, в частности «Омар Курулуш» (закрыта в 2019 году). Руководил ОсОО «Кедейлуу», входил в состав учредителей ОсОО «Кудайберди базары» в Оше и стройкомпании «Лидер Хаус». Все еще числится в составе руководителей ОсОО «Вижин Тех Кей Джи».

Кто такой Зарылбек Рысалиев?

Четыре года Рысалиев был депутатом парламента — предлагал вернуться в уголовному кодексу 1997 года, запомнился предложением посадить памятники на коней и сказал, что Сооронбай Жээнбеков — на тот момент президент — в Кыргызстане вместо Манаса.

До депутатства Рысалиев год возглавлял ГСИН и два — МВД.

Рысалиев и Батукаев

Рысалиев — фигурант в деле о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева в 2012 году.

Согласно делу, в декабря 2012 года врач Эмиль Макимбетов составил заключение о мнимой болезни Батукаева, а глава ГСИН Зарылбек Рысалиев поручил медуправлению ведомства подтвердить диагноз без дополнительных медисследований.

В своих показаниях Рысалиев позже признал, что давал врачам ГСИН указания относительно Батукаева, но не помнит, какие именно; по его словам, он полагал, что «действовал в интересах Государства, так как исполнял указание первого лица страны».

Главный фигурант в деле — бывший президент Алмазбек Атамбаев. В августе 2020 года Атамбаев был признан виновным по статье «Коррупция» и осужден на 11 лет лишения свободы. В декабре 2020 Верховный суд отменил этот приговор, но Атамбаев на свободу так и не вышел. Против бывшего президента возбужден ряд других дел.

Всего по делу об освобождении Батукаева проходили 19 человек, 14 из них пошли на сделку со следствием, один уехал из страны.

2 августа 2019 года по решению Первомайского районного суда Зарылбек рысалиев был отпущен под домашний арест. Его, как и начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева, экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, оштрафовали на 300 000 сомов.

Лаборантка Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 000 сомов.

Экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева осудили на два года за «соучастие в коррупции» — так как он уже отсидел срок, его освободили.

Врача Абдухалима Раимжанова обвинили в укрывательстве преступления, но не осудили из-за истечения срока давности для привлечения к ответственности.

Бывшая глава Генпрокуратуры Индира Джолдубаева на момент освобождения Батукаева возглавляла отдел правового обеспечения аппарата президента. Она была обвинена в злоупотреблении полномочиями и оштрафована на пять миллионов сомов.