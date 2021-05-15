«С 30 марта досудебное производство ведется по статье «Мелкое хулиганство», в качестве основания для регистрации в Журнале учета информации указывается, что пост Каниметова может привести “к ухудшению общественно-политической ситуации в стране”», — сообщили в ИМП.

Юристы сообщили, что дело сначало было передано следователю ОВД Иссык-Кульской области, который начал собирать персональные данные Каниметова и его близких родных по месту прописки журналиста в Балыкчы*. После того, как установили место его фактического проживания дело передали в ОВД Аламудунского района Чуйской области.

*Ранее стало известно, что сотрудники милиции разыскивали Каниметова в родном доме в Балыкчы, где сейчас живут его родственники. Тогда журналист предположил, что на него так «пытаются оказать давление».

12 мая журналиста допросили в качестве свидетеля по факту его публикации в фейсбуке.

«После допроса, дознаватель попросил подписать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако не смог объяснить причину отобрания такой подписки. Каниметов в подписке указал: “Не согласен, буду обжаловать”. Дознаватель не стал настаивать на подписании подписки у адвоката. Сейчас готовятся материалы для подачи в суд по обжалованию действий дознавателя ОВД», — сообщили в ИМП.

Вызывали на допрос

Канат Каниметов — журналист телеканала «Апрель», который активно освещал дело «Белизгейта», связанное с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым. 11 марта журналиста вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по этому делу. В период «Белизгейта» журналист работал на гостелеканале ОТРК.

После допроса журналист сообщил, что следователь угрожал ему уголовным делом.

«Есть все основания полагать, что ГКНБ копает и под меня тоже. Потому что мне задавали такие вопросы, которые обычно задают обвиняемым или свидетелям чей статус вскоре может измениться», — сказал тогда Каниметов.

Позже он сообщил, что юристы подали жалобу на действия следователя Госкомитета нацбезопасности, который его допрашивал, но суд их жалобу не удовлетворил.

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