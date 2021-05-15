УВД Ленинского района Бишкека опубликовало в своем инстаграме социальный ролик против похищения женщин для принуждения к браку.

«Самый счастливый день в жизни для девушек иногда превращается в кошмар, после того как молодые мужчины крадут, чтобы принудительно построить совместную жизнь.

Похищение девушки для женитьбы — это не романтика. Романтика — это покорить сердце девушки и сделать её счастливой», — сообщает УВД. Милиция призвала «завоевывать девушек добрыми поступками», а не похищать.

Управление внутренних дел напомнило, что за похищение для принуждения к браку предусмотрена уголовная ответственность. Похитителю грозит срок от 5 до 7,5 лет, а если похищенная не достигла 18 лет, то наказание возрастет до 10 лет лишения свободы.

Как в Кыргызстане похищают женщин

В 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за похищение девушек для насильственного вступления в брак.

Многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, а под давлением похитителей остаются у них. Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.

Резонанс в обществе вызвало убийство молодой Бурулай Турдалы кызы — ее в 2018 году дважды похитил один и тот же мужчина. Когда при втором похищении его задержала милиция, он убил девушку в здании РОВД.

Тогда внимание на дело обратили политики и чиновники, вплоть до президента — а в обществе твердили, что все — больше девушек похищать не будут. Но не прошло и месяца, как стало известно о похищении и изнасиловании молодой бишкекчанки, которую хотели вынудить согласиться на брак с незнакомцем.

Хотя и похитителя Бурулай, и его подельника осудили, а к милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции, женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку — о похищениях сообщают регулярно.

В 2021 году резонанс вызвало похищение Айзады Канатбековой — похититель преследовал ее, девушка готовилась уехать за границу, надеясь оказаться в безопасности. Но мужчина вместе с группой друзей похитил ее, изнасиловал и убил, а после убил себя. После смерти похитителя о нападениях с его стороны рассказали и другие девушки, в том числе о сексуальном насилии. Более того, информацию подтвердили в милиции. Похититель был неоднократно судим разными судами России и в совокупности отбыл в местах лишения свободы более 7 лет.

Похищение девушки попало на камеру видеонаблюдения, очевидцы обратились в милицию, но поиски велись слишком долго. Машину похитителя через несколько дней нашел чабан — в ней было тело девушки и ее убийцы.

Бездействие со стороны милиции привело к митингам с требованиям призыва к ответственности главы МВД — в ответ министерство освободило от должностей 12 милиционеров, 27 предупредили о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. Был лишен должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

После убийства Айзады Канатбековой власти в который раз пришли к обсуждению ужесточения законов о похищении для принуждения к браку.

Специалист по шариату, профессор, доктор политических наук, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов осудил практику похищения женщин, назвав это страшным грехом.

«Верующие мусульмане, практикующие свою религию, зная о запрете и греховности данного действия перед Всевышним, осуждают данный обычай, который противоречит самому духу ислама, шариату», — сказал он.

А 29 апреля в парламенте на общественное обсуждение был вынесен законопроект об ужесточении наказания за похищение с целью вступления в брак.