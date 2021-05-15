В Бишкеке у Дома правительства прошел митинг против митингов. Более тысячи человек призвали соотечественников объединиться и не выходить на митинги по любому поводу.

По данным издания 24.kg, митингующие выстроились в шеренги и маршировали на старой площади. Они не выдвинули никаких требований властям, наоборот, призвали граждан не митинговать.

Фото: 24.kg

Большинство собравшихся были мужчины. Некоторые были одеты в жилетки с надписью «Народная дружина» и ДНД. Выстроились также сотрудники в форме охранников. Митингующие разошлись после полудня.

«На Старой площади остались дружинники. Им раздают плов. Кто является организатором антимитинга, а также кто спонсирует мероприятие с раздачей обедов, неизвестно», — сообщили в издании 24.kg.

Фото: 24.kg

Сами митингующие отказались сообщать, кто является организатором антимитинга.

Ранее в Бишкеке уже проходили митинги против митингов. 28 апреля на площади Победы собрались сторонники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые требовали прекратить протестовать против действий властей.

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