Пресс-служба аппарата президента Турции сообщила, что 13 мая состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Садыром Жапаровым. Пост опубликовали на официальной странице в твиттере.
«Президент Эрдоган заявил, что они хотят видеть Кыргызстан вместе с ними в своих международных инициативах, чтобы преподать необходимый урок Израилю, который атакует мечеть Аль-Акса, Газу и палестинцев», — заявили в аппарате президента Турции.
В пресс-службе аппарата Жапарова отметили, что Жапаров и Эрдоган по телефону наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами. Однако в ведомстве ничего о ситуации на Ближнем Востоке не упоминали.
Что произошло между Израилем и Палестиной?
6 мая 2021 года в районе мечети Аль-Акса в Палестине начались столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией.
Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме, столице Израиля.
Конфликт обострился и 9 мая израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. В ответ с 10 по 12 мая палестинская радикальная группировка ХАМАС* выпустила не менее 1 750 ракет по Израилю. Армия обороны Израиля сообщила о семи погибших и 523 раненых.
*ХАМАС — Исламское движение сопротивления, палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, территории которая де-юре является одной из двух частей Палестины. Движение признано террористической организацией в ряде стран мира, в том числе в США, Израиле и Европейском Союзе.
После этого Израиль нанес авиаудары по объектам военной инфраструктуры в Газе. 11 мая обрушилась 13-этажная жилая башня в Газе, где размещался офис, используемый политическим руководством ХАМАС. Палестинский Минздрав сообщил о 109 погибших и 621 пострадавшем.
В ходе этих событий ряд стран и международный организаций выразили обеспокоенность и призвали обе стороны снизить напряженность.
МИД Турции также осудило политику Иерусалима. Они назвали ее провокационной и агрессивной. Глава Турции Реджеп Эрдоган в свою очередь назвал Израиль террористическим государством и осудил удары по сектору Газа.
«Если мы немедленно не остановим агрессию Израиля в Палестине, особенно в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета», — заявил он 9 мая.
Также Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным заявил, что международное сообщество должно преподать урок Израилю за то, что они делают с палестинцами.