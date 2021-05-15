Пресс-служба аппарата президента Турции сообщила, что 13 мая состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Садыром Жапаровым. Пост опубликовали на официальной странице в твиттере.

«Президент Эрдоган заявил, что они хотят видеть Кыргызстан вместе с ними в своих международных инициативах, чтобы преподать необходимый урок Израилю, который атакует мечеть Аль-Акса, Газу и палестинцев», — заявили в аппарате президента Турции.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 13, 2021

В пресс-службе аппарата Жапарова отметили, что Жапаров и Эрдоган по телефону наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами. Однако в ведомстве ничего о ситуации на Ближнем Востоке не упоминали.

Скриншот с сайта аппарата президента.

Что произошло между Израилем и Палестиной?

6 мая 2021 года в районе мечети Аль-Акса в Палестине начались столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией.

Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме, столице Израиля.

Конфликт обострился и 9 мая израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. В ответ с 10 по 12 мая палестинская радикальная группировка ХАМАС* выпустила не менее 1 750 ракет по Израилю. Армия обороны Израиля сообщила о семи погибших и 523 раненых.

*ХАМАС — Исламское движение сопротивления, палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, территории которая де-юре является одной из двух частей Палестины. Движение признано террористической организацией в ряде стран мира, в том числе в США, Израиле и Европейском Союзе.

После этого Израиль нанес авиаудары по объектам военной инфраструктуры в Газе. 11 мая обрушилась 13-этажная жилая башня в Газе, где размещался офис, используемый политическим руководством ХАМАС. Палестинский Минздрав сообщил о 109 погибших и 621 пострадавшем.

В ходе этих событий ряд стран и международный организаций выразили обеспокоенность и призвали обе стороны снизить напряженность.

МИД Турции также осудило политику Иерусалима. Они назвали ее провокационной и агрессивной. Глава Турции Реджеп Эрдоган в свою очередь назвал Израиль террористическим государством и осудил удары по сектору Газа.

«Если мы немедленно не остановим агрессию Израиля в Палестине, особенно в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета», — заявил он 9 мая.

Также Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным заявил, что международное сообщество должно преподать урок Израилю за то, что они делают с палестинцами.