Партия «Эмгек» в свою очередь также подала жалобу в Центризбирком, где указала на возможные массовые прописки по 142 адресам со стороны других партий.

Центризбирком отменил итоги голосования на 7 избирательных участках в Токмоке, где проголосовало 5 427 избирателей. Это больше трети от всех проголосовавших избирателей в Токмоке. По закону, если 33% голосов признаются недействительными, то президент должен назначить перевыборы и они должны пройти в течение месяца.

Тогда почему не отменены итоги голосования по референдуму? Где доказательство того, что манипуляции с пропиской не коснулись референдума?

Председательница Токмокского ТИК Жайнагул Аманова объясняет это разными выборными процессами, которые не взаимосвязаны.

«Референдум — это другие выборы. Урны разные, списки разные, протоколы разные. Референдум — это всенародное голосование, ты можешь проголосовать где хочешь, а на местных выборах могут проголосовать только члены местного сообщества. Поэтому отмена не касается референдума», — объясняет Аманова.

Раньше избиратели могли воспользоваться формой №2, чтобы голосовать не по прописке. Это делалось из-за большой миграции внутри страны. Но после парламентских выборов 2020 года, где форму №2 использовали для подкупа избирателей, ее отменили.

Сейчас проголосовать не по прописке могут только избиратели, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти на участок по прописке.

Если избиратель был прописан не по адресу и были обнаружены махинации — то решение об отмене результатов голосования должно распространяться и на итоги референдума. По крайней мере, это кажется логичным.

«Клооп» подавал жалобу с видеодоказательствами нарушений и просил признать недействительными итоги голосования по референдуму на трех участках в городе Токмок. Тогда ТИК города Токмока решила ограничиться замечаниями и проведением разъяснительных работ с председателями.

Ош

11 мая ЦИК приняла решение отменить итоги выборов в Ошский городской кенеш. ЦИК приняла такое решение из-за массовых прописок, расхождений в подсчетах бюллетеней, давления и применения административного ресурса.