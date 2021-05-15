12 мая Бишкекская территориальная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов в Бишкекский горкенеш. Ранее Центризбирком признал недействительными итоги выборов в Ошский и Токмокский городские кенеши. Однако это не коснулось результатов референдума, хотя и выборы и голосование по изменению Конституции проходили в один день.
«Клооп» связался с представителями ТИКов в городах, где были отменены результаты голосования на выборах, и Центризбиркомом, чтобы понять, почему итоги референдума остались в силе.
Токмок
19 апреля партии «Бирге-Вместе» и «Эл Биримдиги» подали заявление в ЦИК о массовой регистрации граждан в городе Токмок. Они указали 26 адресов в городе Токмок, по которым имелись факты массовой регистрации граждан со стороны представителей политической партии «Эмгек».
Партия «Эмгек» в свою очередь также подала жалобу в Центризбирком, где указала на возможные массовые прописки по 142 адресам со стороны других партий.
Центризбирком отменил итоги голосования на 7 избирательных участках в Токмоке, где проголосовало 5 427 избирателей. Это больше трети от всех проголосовавших избирателей в Токмоке. По закону, если 33% голосов признаются недействительными, то президент должен назначить перевыборы и они должны пройти в течение месяца.
Тогда почему не отменены итоги голосования по референдуму? Где доказательство того, что манипуляции с пропиской не коснулись референдума?
Председательница Токмокского ТИК Жайнагул Аманова объясняет это разными выборными процессами, которые не взаимосвязаны.
«Референдум — это другие выборы. Урны разные, списки разные, протоколы разные. Референдум — это всенародное голосование, ты можешь проголосовать где хочешь, а на местных выборах могут проголосовать только члены местного сообщества. Поэтому отмена не касается референдума», — объясняет Аманова.
Раньше избиратели могли воспользоваться формой №2, чтобы голосовать не по прописке. Это делалось из-за большой миграции внутри страны. Но после парламентских выборов 2020 года, где форму №2 использовали для подкупа избирателей, ее отменили.
Сейчас проголосовать не по прописке могут только избиратели, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти на участок по прописке.
Если избиратель был прописан не по адресу и были обнаружены махинации — то решение об отмене результатов голосования должно распространяться и на итоги референдума. По крайней мере, это кажется логичным.
«Клооп» подавал жалобу с видеодоказательствами нарушений и просил признать недействительными итоги голосования по референдуму на трех участках в городе Токмок. Тогда ТИК города Токмока решила ограничиться замечаниями и проведением разъяснительных работ с председателями.
Ош
11 мая ЦИК приняла решение отменить итоги выборов в Ошский городской кенеш. ЦИК приняла такое решение из-за массовых прописок, расхождений в подсчетах бюллетеней, давления и применения административного ресурса.
Председатель Ошской территориальной комиссии Муктар Пайзилдаев сказал, что они поехали в Бишкек, чтобы попросить ЦИК отменить итоги голосования только на одном участке. Однако Центризбирком решил аннулировать результаты голосования на выборах по всему городу.
«У нас приняли итоги по референдуму, но отменили итоги по всем участкам по выборам в горкенеш», — отмечает Пайзилдаев.
Назвать причины отмены он не смог и попросил обратиться к Центральной избирательной комиссии, потому что Ошская ТИК такого решения не принимала и не просила о нем.
В ЦИКе на момент публикации материала не объяснили, почему результаты референдума Оше остались в силе.
«Клооп» ранее подавал жалобу в Ошскую ТИК с просьбой отменить итоги референдума на восьми участках из-за многочисленных нарушений. К жалобе были прикреплены видеодоказательства. Тогда решением ТИК было «провести разъяснительные работы с председателями избирательных комиссий».
Бишкек
Вслед за городами Ош и Токмок Бишкекская комиссия также отменила результаты выборов в горкенеш. Сначала БТИК признала голоса, отданные за партию НДПК недействительными, а 12 мая признала недействительными результаты еще по двум политическим партиям — «Ак-Бата» и «Эмгек». Эти партии занимали первые три места по результатам голосования и должны были занять 27 мандатов из 45 возможных.
«Основная причина — вина политических партий НДПК, “Эмгек” и “Ак-Бата”. Ак-Бата из-за случая выравнивания улиц, “Эмгек” — использование админресурса. НДПК — это нарушения на участках», — сказал глава БТИК Кайрат Маматов.
Голоса, отданные за эти партии, составили 45%, поэтому по закону должны пройти перевыборы.
Ранее «Клооп» предоставил ЦИКу огромное количество доказательств по нарушениям, выявленные нашими наблюдателями 11 апреля, однако по ним были вынесены лишь предупреждения председателям участковых комиссий.
По мнению Маматова референдум считается состоявшимся и ничего не повлияло на волеизъявление избирателей, потому что «все жалобы по референдуму были рассмотрены и по 7 участкам даже был пересчет».
«Каждый случай надо рассматривать отдельно. Это два разных процесса, просто проходят на одном участке. По референдуму за 70 000 и почти против 50 000 голосов, какое тут может быть здесь сомнение по волеизъявлению? Поэтому, я смело заявляю, что волеизъявление избирателей четко видно», — комментирует Кайрат Маматов.
ЦИК пока не вынесла своего решения по отмене результатов выборов в Бишкеке.
Обжалование результатов референдума
«Клооп» подавал жалобы и пытался добиться отмены результатов референдума на разных участках и в разных городах. Но ответом на жалобы было то, что члены участковых избиркомов будут наказаны словесно — им должны были вынести предупреждения или выговоры.
Именно поэтому «Клооп» судился с ЦИК. По закону ЦИК может принять окончательное решение по референдуму только после того как закончатся все судебные тяжбы. Но обращение «Клоопа» в суд никак не повлияло на то, что уже 5 апреля президент Садыр Жапаров подписал закон о принятии новой Конституции.
Кроме того, суд отказал «Клоопу» в удовлетворении иска к ЦИК с такой формулировкой: «Результаты референдума не обжалованы и вступили в законную силу. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое решение ЦИК является законным».
От редакции: Вы обжаловали результаты референдума сначала в УИК и ТИК, а затем идете в ЦИК. Там вам говорят, что результаты не отменят, а только всех поругают и предупредят. А когда вы обращаетесь в суд из-за этого, вам говорят — результаты референдума не обжалованы, поэтому мы на стороне ЦИК. Удобно.
А что было бы, если итоги референдума отменили в трех городах?
Референдум все равно можно было считать состоявшимся. По данным ЦИК, явка на референдуме составила 36,6 %. Если убрать результаты по Бишкеку, Ошу и Токмоку, то явка на референдум составила бы 31,6%.
Авторы: Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева