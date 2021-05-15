В офисе компании «Кумтор Голд Компани» в Бишкеке проводят обыски. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на свои источники. По их данным, сотрудники ГКНБ и МВД пришли в офис и забрали нужные им документы.

В пресс-службе ГКНБ «Клоопу» сообщили, что проводятся следственные мероприятия. А на остальные вопросы комментарии не дали. В самой компании также отказались рассказывать про обыск.

Председатель горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев сообщил Tazabek, что обыск и выемка документов происходит в рамках ранее возбужденных уголовных дел.

«Это никак не связано с введением предполагаемого внешнего управления. Обыски проводят правоохранительные органы. По-моему, АКС ГКНБ ранее возбуждала дела », — пояснил он.

По данным издания 24.kg, проверка также проводится на руднике «Кумтор» в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Что происходит с «Кумтором»?

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. Закон уже подписал президент Садыр Жапаров. Под этот закон очень удачно подпадает компания «Кумтор».

Кроме этого, Государственная налоговая служба подала в суд на золотодобывающую компанию.

Октябрьский райсуд Бишкека 14 мая обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить еще 2,1 млрд сомов. По данным ведомства, это сумма задолженности компании по страховым взносам.

В суде также сообщили, что с «Кумтора» взыскана госпошлина в размере 10,5 млн сомов в пользу государства. Общая сумма выплат составила 2 млрд 116,2 млн сомов.

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