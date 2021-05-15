Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Четыре случая смерти зафиксированы в Бишкеке, три — в Чуйской области и один — в Таласской.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 695 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 404 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.
- Бишкек — 294;
- Чуйская область — 65;
- Иссык-Кульская область — 20;
- Нарынская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 9;
- Ош — 4;
- Ошская область — 2;
- Таласская область — 1.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 100 249 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 349 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 93 302 пациента.
За сутки среди медиков выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 539 медработников, из которых выздоровели всего 4 468.
Также штаб сообщил, что на 15 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 717 пациентов, из них 90 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 524 человека лечатся амбулаторно.
Кроме этого, минздрав сообщил, с начала вакцинации до 15 мая в Кыргызстане всего вакцинировались 50 775 человек, из них 10 886 получили вторую дозу вакцины.