Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Четыре случая смерти зафиксированы в Бишкеке, три — в Чуйской области и один — в Таласской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 695 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 404 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 294;

Чуйская область — 65;

Иссык-Кульская область — 20;

Нарынская область — 9;

Джалал-Абадская область — 9;

Ош — 4;

Ошская область — 2;

Таласская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 100 249 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 349 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 93 302 пациента.

За сутки среди медиков выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 539 медработников, из которых выздоровели всего 4 468.

Также штаб сообщил, что на 15 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 717 пациентов, из них 90 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 524 человека лечатся амбулаторно.

Кроме этого, минздрав сообщил, с начала вакцинации до 15 мая в Кыргызстане всего вакцинировались 50 775 человек, из них 10 886 получили вторую дозу вакцины.