Пресс-служба Верховного суда сообщила, что Октябрьский райсуд Бишкека 14 мая обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить еще 2,1 млрд сомов.

По данным ведомства, это сумма задолженности компании по страховым взносам. Иск к золотодобывающей компании подало управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области.

Кроме этого, в суде сообщили, что с «Кумтора» взыскана госпошлина в размере 10,5 млн сомов в пользу государства. Общая сумма выплат составила 2 млрд 116,2 млн сомов.

«Стороны вправе обжаловать данное решение в суд апелляционной инстанции в течение 30 дней», — добавили в суде.

Суд против «Кумтора» из-за ледников и решение госкомиссии

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии не выполняет требования для устранения угрозы. Закон уже подписал президент Садыр Жапаров. Под этот закон очень удачно подпадает компания «Кумтор».

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