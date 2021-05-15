Еще в начале нулевых, о феминитивах или правильно — феминативах (от лат. femina — женщина) знали лишь филологи и языковеды. Международная волна феминизма за последние несколько лет заставила пересмотреть традиционные правила языков с учетом толерантности к гендеру и репрезентативности женщины обществе.
Так например, в английском языке появились разговорные слова «Herstory» вместо «History», «Shero» вместо «Hero» и частью этикета становится употребление гендерно-нейтральных слов как например: «Police officer» вместо «Policeman».
Русский язык не стал исключением — в 2010 году началось обсуждение правильных названий для женских профессий, родов деятельности и других cлов с «показателем женскости». Употребление феминитивов исходит из идей гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа и французского структурализма, где «язык человека влияет на способ его мышления, то есть использование феминитивов в речи призвано улучшить проблему репрезентации и видимости женщин в разных профессиях и уменьшить сексистские предрассудки в обществе».
В речевой обиход входят феминитивы, образованные от слов в мужском роде: «авторка», «режиссерка», «депутатка» как протест против маскулинности. Непривычные для слуха новые слова вызывают большие споры в общественности, по большей части, из-за устоявшихся патриархальных устоев в постсоветском пространстве.
Феминативы — это не только про профессии женщин.
Как поясняет в своей книге «Как называются женщины», лингвистка Ирина Фуфаева, феминитивы это не только про профессии женщин. Слова присутствовали в повседневной жизни задолго до волны женской эмансипации.
Так например, феминитивы драчунья, красавица, родственница, школьница, отличница, двоечница, горожанка, крестьянка, француженка, испанка, оптимистка, злоумышленница — не относятся к обозначениям профессий.
Фуфаева классифицирует феминитивы по критериям, которые также не относятся к роду деятельности, но не являются неологизмами. Например, по поведению — хлопотунья, грубиянка, по месту жительства — инопланетянка, по виду болезни — инсультница, сердечница и так далее. Лингвистка подчеркивает что «в широком смысле феминитив/феминатив – это любое слово про женщин, то есть и «мать», «дочь», «женщина», «девушка», где «женскость» выражает сам корень».
Как появились феминитивы
Однако, образование феминитивов в русском языке уходит корнями далеко в XI–XVII века, с появлением первых мужских и женских парных профессий. Об этом свидетельствуют многочисленные словари и переписки XI-XVIII веков, собравшие слова времен освоения Сибири, Ивана Грозного и прихода династии Романовых. Например, женщина которая торговала крупами — именовалась крупеницей, а курятница занималась разведением кур. Швеями могли быть и мужчины и женщины, согласно словарям тех эпох — «золотошвея», «золотошвей» и «золотошвец» — слова помеченные в словаре мужским родом — означают мастера расшивающего золотом одежду и головные уборы.
Церковь и православие выступавшие крупным экономическим институтом в Древней Руси, привносят в язык феминные названия представителей духовенства: игуменья — руководительница женского монастыря, черноризица — монахиня, а казной заведует казначея. Феминитивы присутствуют также в сфере театральных представлений. Глумицы и плясицы относились к нелегальным актерам-скоморохам, которые подвергались гонению. Женитьба на плясицах было делом постыдным и церковь могла лишить сана священослужителя за добрачную деятельность супруги.
Акушерством и гинекологией занимались приемные и повиальные бабки, лечебные методы которых граничили с ворожбой.
Именно поэтому церковь подвергала сомнению деятельность лечиц — женщин врачей.
Фуфаева приводит в пример негативный окраc, который упоминается в сборнике поучений «Измарагд» (Изумруд): «Некие ж человецы, аще и мало болети лучится им, бога оставлеши и собирают волхвы, лечицы, наузы» (список XVI века рукописи XIV века).
Обильное присутствие феминитивов в Древней Руси не меняет бесправной ситуации не только женщин, но в целом населения, которое соблюдает иерархию обращения к вышестоящим людям. Вне зависимости от титула, рода и вида деятельности при разговоре с вышестоящим человеком, люди принижают себя, употребляя уничижительные суффиксы: холопишко, кузнечишко, сотничишко. Терема служат заточением как для простых крестьянок так и для даже самых статусных боярынь — женщины бесправны вдвойне.
Женщины выходят из теремов. XVIII-XIX века
Наступает XVIII век балов, просвещения, влияния Европы, который существенно меняет русский язык заимствованиями из европейских языков. В том числе и французских и немецких суффиксов, которые будут образовывать русские феминитивы. Актриса, инспектриса, амбассадрисса, директриса — образованы от французского суффикса — ice (actrice). Героиня, княгиня, богиня — образованы также от французского суффикса –ine (heroine). Многострадальная «генеральша», которая сейчас используется повсеместно как пример «жены» с суффиксом -ша имеет немецкие корни. Однако, стоит отметить что суффикс -ша использовался ранее и для обозначения самостоятельных профессий женщин – кастелянша, опекунша, великанша, в которых присутствует нейтральность, без оттенка принижения женщин и небрежности.
Нейтральность суффикса -ша в начале демонстрирует и употребление в начале двадцатого века слова авторша, которое встречается в нескольких письмах философов-мыслителей и в выпусках журнала «Русский вестник». Как отмечает Фуфаева в книге «Как называются женщины», за словом «авторша» есть история двух столетий, а авторка — это новое слово, ставшее символом феминитивов в ХХI веке.
В начале девятнадцатого века, женщины еще не участвуют в общественной и политической жизни, существует запрет на многие виды трудовой деятельности и образование происходит преимущественно дома.
Если женщина занималась «мужской» профессией, ее обозначали словами мужского рода чтобы подчеркнуть необычность явления.
«Будущая жена Дуная, бывшая первым стрелком в Киеве, отправляется во чисто поле искать себе супротивников, с тем чтобы выйти замуж за того, кто любит ее» (С. Шашков, «Очерк истории русской женщины»). Именно таким образом, в XIX веке слова мужского рода начали нести обобщенное, нейтральное значение для обозначения женского рода деятельности.
Начало двадцатого века
Во второй половине XIХ – начале ХХ века расширяются трудовые и политические возможности женщин, по примеру запада появляются первые женские социалистические и суфражистские организации, которые выступают за эмансипацию женщин. Феминитивы того времени образуются как попытка большей репрезентативности женщин в обществе и новые слова встречают сопротивление со стороны консервативной интеллигенции.
И. М. Желтов в рецензии на русско-немецкий словарь Павловского писал: «Зато мы, да и все мыслящие люди, наверное, уже не посетуют на почившего словарника за то, что им не помещены в его труде новоизмышленные речения: курсистка, педагогичка, фельдшерица и другие, образованные зачастую даже в противность законам языка».
«Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам. Нужно было бы сказать — человека.
«Второй Пушкин», или «первый поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю и может быть дождусь и при жизни. Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего. Внешне я очень скромна и даже стесняюсь похвал».
Марина Цветаева, 1914 год.
В начале 20 го века в России только начала зарождаться женская поэзия и литература, к которой редко относились всерьез в доминантно мужской сфере. Женщины литераторы писали под мужскими псевдонимами (Сергей Гедройц, Антон Крайний, Андрей Поляин) или писали от мужского лица (Зинаида Гиппиус, Поликсена Соловьева). Творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой поменяло отношение к женской поэзии как к «неполноценному» направлению, однако поэтессы продолжали называть себя поэтами. Поэтесса — звучало как пренебрежительное отношение к женскому творчеству.
Это не единственный пример стремления женщин именовать себя мужским родом профессии. Мужской род деятельности слова означал полноценность, настоящесть профессионализма, вызывал одобрение у окружающих. Лингвистически, женщины скрывали свою принадлежность к уязвимой группе с более низким статусом, называя себя художником, лектором, директором.
Именно поэтому, в наши дни женщина вполне спокойно может быть бишкекчанкой, москвичкой, казашкой — но когда феминитив касается ее профессиональной деятельности, она называет себя директором, продюсером, редактором. Национальная принадлежность или принадлежность по месту жительства — не требует выгодного света, тогда как употребление мужского рода подчеркивает профессионализм женщины в патриархальном обществе.
На обобщенность слов мужского рода также повлияла частотность их использования в общественно-политической лексике, большей представленности мужчин в профессиональной и политической жизни, что способствовало большей эволюции и распространению слов.
События Первой мировой войны и Октябрьской революции вызвали большее вовлечение женщин в промышленность и общественную деятельность. В этот период, русский язык стремительно обогащается профессиональными феминитивами: «милиционерка», «крановщица», «укладчица», «вузовка». Новые слова возникали настолько интенсивно, что одновременно и в прессе и в разговорной речи сосуществовали следующие слова: «комсомолка» — «комсомоловка», «санитарка» — «санитарница», «буржуазка» — «буржуйка».
Однако, стоило женщинам повсеместно освоить новую профессию наряду с мужчинами, как унифицированный вариант профессии в мужском роде начинал вытеснять профессиональный феминитив.
В 1920-30 х годах постепенно выходят из обихода слова с суффиксом -иса: «директриса», «лектриса», «инспектриса», «авиатриса». Применение к женщинам слов мужского рода образует новые курьезные должности: «женкор» (женский корреспондент), «женорг» (женский организатор) и др. Впервые начинают употребляться глаголы , прилагательные и причастия женского рода с существительными мужского: «врач прописала», «новая инженер пришла». Исследователи отмечают, что «чем более социальна, чем более общественна и чем выше по квалификации профессия, тем скорее утверждается слово мужского рода с обобщенным значением».
Визуальная маскулинизация женщин на афишах и плакатах 1920-х свидетельствует о стремлении коммунистической власти к размытию границ между женщинами и мужчинами в контексте советской политики равноправия.
Это привело к андрогинности образа советского гражданина и стало одной из причин исчезновения необходимости разделения мужского и женского труда названиями профессий. Равное отношение к женщинам подчеркивалось также «общим» словом мужского рода «товарищ», при наличии слова в женском роде «товарка». Большевики использовали слова мужского рода в качестве эмансипационного и прогрессивного обращения к женщине.
Даже после идеологического возвращения роли женщины к образу матери, жены и кормилицы в 1950-х годах, общее значение слов мужского рода никуда не исчезло. Коммунистам важно было сохранить в идеологии статус равноправной женщины — феминитивы постепенно исчезают из языка, а слова мужского рода закрепляются как «общие».
«Мужчина и женщина в Советском Союзе равноправны. Это – аксиома. Существуют учительницы, писательницы, артистки. Почему же они за последнее время называются учителями, писателями, артистами? Разве слово учительница, например, хоть в какой-либо степени умаляет труд той, которая отдает благородному делу обучения и воспитания детей десятки лет жизни? Между тем официально она получает за свою отличную работу звание заслуженного учителя, а выдающаяся артистка – заслуженного артиста…»
Писатель Б.Тимофеев «Правильно ли мы говорим?» 1960 г.
Исчезновению феминитивов способствовала также тенденция отождествления всего общечеловеческого и универсального с образом мужчины, когда женщина маркируется как иной пол. Поэтому, как отмечают исследователи — вся тяжесть различия полов падает на женщин, когда мужчина и слова мужского рода являются оплотом универсальности.
Таким образом, феминитивы пришедшие в русский язык вместе с первой волной эмансипации в 19 веке постепенно исчезли из-за курса советской власти на равноправие мужчин и женщин, где слова в мужском роде признавались «всеобщими».
Феминистические феминитивы
Если русскоязычный интернет все еще спорит о феминитивах, то ряд славяноязычных стран уже приняли или работают над соответствующими законами, которые официально признают феминитивы в языке. Например, Сербия готовится принять закон о гендерно-чувствительном языке и феминитивах в 2021 году. А Украина уже узаконила употребление феминитивов и способы их образования из маскулинитивов с помощью определенных суффиксов -к, -іц(я), -ін(я).
Первопричина проблемы восприятия феминитивов кроется в патриархальном обществе.
Попытка восстановления гендерного баланса и большей видимости женщин гендерно-чувствительным языком, вызывает бурную реакцию и осуждение. Противники феминитивов приводят в пример словари прошлых десятилетий и отрицают новые обозначения женской деятельности. Однако, как показывает история – все языки мира изменчивы и являются социальным индикатором общества, которое сейчас переживает прогрессивный и новый виток женской эмансипации.
Почему же слова «депутатка» и «министресса» режут слух, а «няня» и «уборщица» — вполне обычные феминитивы? Это лингвистическая дискриминация женщин, где более статусные должности и роды деятельности имеют мужский род: «академик», «профессор», «президент». Тогда как феминитивы в большинстве своем прижились только в менее оплачиваемых и менее статусных должностях. Использование дискриминирующих формулировок по признаку пола приводит к представлению о том, что определенные профессии «зарезервированы» только для женщин или только для мужчин, а это недопустимо.
Женщины не должны чувствовать, что руководящие или другие «традиционно» мужские должности для них недоступны. Поэтому феминитивы можно и нужно использовать, чтобы ни одна профессия не осталась исключительно мужской или женской. Употребление феминитивов поддерживает позитивные изменения в гендерном равенстве и расширяет равные права и возможности женского пола.
Источники
https://mon.gov.ua/ua/news/rozyasnennya-shodo-vikoristannya-novoyi-redakciyi-ukrayinskogo-pravopisu
https://www.psypart.com/istoriya-feminitivov
https://postnauka.ru/faq/96444
https://gorky.media/reviews/otkuda-vzyalis-feminitivy-i-kak-oni-ustroeny/
https://www.litres.ru/irina-fufaeva/kak-nazyvautsya-zhenschiny-feminitivy-istoriya-ustroystvo-ko/chitat-onlayn/
https://mc.today/inzhenerka-i-sotsiologinya-v-ukrainskih-dokumentah-uzakonili-feminitivy/amp/
https://ukranews.com/news/617290-avtorka-professorka-i-deputatka-frantsiya-ofitsialno-priznala-feminitivy
https://meduza.io/episodes/2019/10/14/bitva-za-feminitivy-kogda-avtorki-i-blogerki-stanut-normoy
https://arzamas.academy/materials/988
https://www.liveinternet.ru/users/4676123/post373417591/
http://www.politika.rs/scc/clanak/476622/Pogledi/Ako-moze-spremacica-zasto-ne-bi-moglo-inzinjerka