Фуфаева классифицирует феминитивы по критериям, которые также не относятся к роду деятельности, но не являются неологизмами. Например, по поведению — хлопотунья, грубиянка, по месту жительства — инопланетянка, по виду болезни — инсультница, сердечница и так далее. Лингвистка подчеркивает что «в широком смысле феминитив/феминатив – это любое слово про женщин, то есть и «мать», «дочь», «женщина», «девушка», где «женскость» выражает сам корень».

Как появились феминитивы

Однако, образование феминитивов в русском языке уходит корнями далеко в XI–XVII века, с появлением первых мужских и женских парных профессий. Об этом свидетельствуют многочисленные словари и переписки XI-XVIII веков, собравшие слова времен освоения Сибири, Ивана Грозного и прихода династии Романовых. Например, женщина которая торговала крупами — именовалась крупеницей, а курятница занималась разведением кур. Швеями могли быть и мужчины и женщины, согласно словарям тех эпох — «золотошвея», «золотошвей» и «золотошвец» — слова помеченные в словаре мужским родом — означают мастера расшивающего золотом одежду и головные уборы.

Церковь и православие выступавшие крупным экономическим институтом в Древней Руси, привносят в язык феминные названия представителей духовенства: игуменья — руководительница женского монастыря, черноризица — монахиня, а казной заведует казначея. Феминитивы присутствуют также в сфере театральных представлений. Глумицы и плясицы относились к нелегальным актерам-скоморохам, которые подвергались гонению. Женитьба на плясицах было делом постыдным и церковь могла лишить сана священослужителя за добрачную деятельность супруги.

Акушерством и гинекологией занимались приемные и повиальные бабки, лечебные методы которых граничили с ворожбой.

Именно поэтому церковь подвергала сомнению деятельность лечиц — женщин врачей.

Фуфаева приводит в пример негативный окраc, который упоминается в сборнике поучений «Измарагд» (Изумруд): «Некие ж человецы, аще и мало болети лучится им, бога оставлеши и собирают волхвы, лечицы, наузы» (список XVI века рукописи XIV века).

Обильное присутствие феминитивов в Древней Руси не меняет бесправной ситуации не только женщин, но в целом населения, которое соблюдает иерархию обращения к вышестоящим людям. Вне зависимости от титула, рода и вида деятельности при разговоре с вышестоящим человеком, люди принижают себя, употребляя уничижительные суффиксы: холопишко, кузнечишко, сотничишко. Терема служат заточением как для простых крестьянок так и для даже самых статусных боярынь — женщины бесправны вдвойне.

Женщины выходят из теремов. XVIII-XIX века

Наступает XVIII век балов, просвещения, влияния Европы, который существенно меняет русский язык заимствованиями из европейских языков. В том числе и французских и немецких суффиксов, которые будут образовывать русские феминитивы. Актриса, инспектриса, амбассадрисса, директриса — образованы от французского суффикса — ice (actrice). Героиня, княгиня, богиня — образованы также от французского суффикса –ine (heroine). Многострадальная «генеральша», которая сейчас используется повсеместно как пример «жены» с суффиксом -ша имеет немецкие корни. Однако, стоит отметить что суффикс -ша использовался ранее и для обозначения самостоятельных профессий женщин – кастелянша, опекунша, великанша, в которых присутствует нейтральность, без оттенка принижения женщин и небрежности.

Нейтральность суффикса -ша в начале демонстрирует и употребление в начале двадцатого века слова авторша, которое встречается в нескольких письмах философов-мыслителей и в выпусках журнала «Русский вестник». Как отмечает Фуфаева в книге «Как называются женщины», за словом «авторша» есть история двух столетий, а авторка — это новое слово, ставшее символом феминитивов в ХХI веке.

В начале девятнадцатого века, женщины еще не участвуют в общественной и политической жизни, существует запрет на многие виды трудовой деятельности и образование происходит преимущественно дома.

Если женщина занималась «мужской» профессией, ее обозначали словами мужского рода чтобы подчеркнуть необычность явления.

«Будущая жена Дуная, бывшая первым стрелком в Киеве, отправляется во чисто поле искать себе супротивников, с тем чтобы выйти замуж за того, кто любит ее» (С. Шашков, «Очерк истории русской женщины»). Именно таким образом, в XIX веке слова мужского рода начали нести обобщенное, нейтральное значение для обозначения женского рода деятельности.

Начало двадцатого века

Во второй половине XIХ – начале ХХ века расширяются трудовые и политические возможности женщин, по примеру запада появляются первые женские социалистические и суфражистские организации, которые выступают за эмансипацию женщин. Феминитивы того времени образуются как попытка большей репрезентативности женщин в обществе и новые слова встречают сопротивление со стороны консервативной интеллигенции.

И. М. Желтов в рецензии на русско-немецкий словарь Павловского писал: «Зато мы, да и все мыслящие люди, наверное, уже не посетуют на почившего словарника за то, что им не помещены в его труде новоизмышленные речения: курсистка, педагогичка, фельдшерица и другие, образованные зачастую даже в противность законам языка».