Канадские СМИ сообщили, что кыргызская госкомпания ОАО «Кыргызалтын», которая владеет 26% акций Centerra Gold Inc., намеревается продать около 19% своих акций.

По данным издания BNN Bloomberg, «Кыргызалтын» сообщила об этом в своей нормативной документации, после чего акции Centerra Gold Inc. упали на 6,5% до $8,4 на бирже в Торонто.

Однако в Кыргызстане заявили, что это фейк. Член совета директоров Centerra Gold Inc. от Кыргызстана Тенгиз Болтурук опроверг информацию о продаже акций в комментариях изданию «Азаттык».

«Это фейк, о чем вы говорите? Его специально запускают, чтобы сбить акции. Кому-то это очень нужно. Не хочу даже комментировать», — сказал он.

Также издание «Азаттык» сообщило, что Centerra 13 мая внесла уведомление в канадскую систему электронного анализа и поиска документов (SEDAR), в которой указывается, что ОАО «Кыргызалтын» предложило на продажу 14,8 млн своих акций. Сама компания «Кыргызалтын» пока недоступна для комментариев.

Скриншот документа на SEDAR.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

Кумтор — это месторождение золота в Кыргызстане, которое принадлежит канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc. При этом госкомпания Кыргызалтын владеет 26% акций Centerra.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. В ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие.