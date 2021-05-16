В Хьюстоне (США) в ночь на 16 мая состоялся бой Антонины Шевченко, старшей сестры четырехкратной чемпионки в наилегчайшем весе в смешанных боях Валентины Шевченко, с американкой Андреа Ли.

Ли применила болевой захват руки, после чего Шевченко сдалась за восемь секунд до окончания второго раунда. Почти две минуты до этого Ли удерживала ее в «треугольнике».

На счету Антонины Шевченко теперь три поражения в ММА и восемь побед. До этого она одержала победу над бразильянкой Ариане Липски на турнире UFC.

Старшая из сестер Шевченко в UFC сравнительно недавно, ранее она несколько раз становилась чемпионкой мира по тайскому боксу.

UFC или абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fight Championship) — это спортивная организация, проводящая бои по смешанным правилам — MMA (Mixed Martial Arts).