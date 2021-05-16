Детская писательница Алтын Капалова пишет сказки, «в которых нет стереотипов о пассивных принцессах или служанках, которые ждут своего принца». Журналисты из «Башта» сняли видео про ее сказки.

По словам писательницы, когда она работала в сфере дошкольного образования, она читала сказки и почти все они были полны сексизма и гендерных стереотипов.

«В моих сказках никто никогда не женится, никто никого не ищет. В этом плане мои сказки довольно прозаичные. Они могут быть о мимолетном счастье, радости», — рассказывает Капалова.

Ранее ГРС подал на писательницу иск в суд за то, что она оформила трех своих детей на свои имя и фамилию.

В Департаменте ГРС заявили, что таким образом Капалова нарушила закон «Об актах гражданского состояния». Где указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.

Сама Капалова заявила, что решила дать своим детям матчество, потому что их биологические отцы не давали документы и «всячески пытались удержать контроль», при этом не выплачивая алименты.

«Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию. Я понимаю, что у патриархата горит жопа. Но может мы уже начнем делать шаги в сторону гендерного равенства?» — предложила тогда Капалова.