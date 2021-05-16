Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что посол США Дональд Лу завершил свою дипломатическую миссию в Кыргызстане.

Ведомство отметило, что 15 мая состоялась встреча главы МИД Руслана Казакбаева с Дональдом Лу, где были подведены итоги взаимодействия США и Кыргызстана за последние годы. Они также обсудили перспективные направления сотрудничества, график предстоящих двусторонних контактов.

Фото: Пресс-служба МИД КР.

«​Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества между правоохранительными органами сторон», — отметили в МИДе.

Ранее президент США Джо Байден выдвинул Дональда Лу на должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

Кто такой Дональд Лу?

Дональд Лу занял должность посла США в Кыргызстане 18 сентября 2018 года. Он активно участвовал в политической жизни Кыргызстана и не раз высказывался о недопустимости коррупции и борьбе с ОПГ.

Посол говорил об организованной преступности и о задержании Райымбека Матраимова и Камчыбека Кольбаева. Он назвал «недостаточными» шаги властей по борьбе с оргпреступностью.

Он считал, что задержание Кольбаева и Матраимова «похоже на голливудский фильм про мафию», который пока еще не кончился.

14 мая он дал интервью изданию «Азаттык», где заявил, что «наши правительства работают теснее, чем когда-либо прежде, чтобы привлечь к ответственности лидеров организованной преступности, таких как Кольбаев и Матраимов».

Кроме того Лу отметил, что «революции в Кыргызстане не являются изобретением иностранных сил».

«Они не были делом рук Вашингтона, Москвы или Пекина. Они произошли тогда, когда кыргызский народ стал сыт по горло коррупцией, неэффективным государственным управлением и жаждой абсолютной власти», — считает дипломат.

Он подчеркнул, что эти революции должны стать напоминанием другим кыргызским президентам о том, что рано или поздно они ответят перед своим народом.