Обновлено в 19:57.

Сын депутата парламента Исы Омуркулова Азамат на своем автомобиле совершил наезд на человека на пешеходном переходе. Эту информацию подтвердили в ГУОБДД МВД.

По их данным, Азамат Омуркулов сбил велосипедистку на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная Магистраль).

В ведомстве сообщили, что пострадавшая М.Ж., 1992 года рождения, выжила и была госпитализирована. В каком она состоянии — пока неизвестно.

Также в правоохранительных органах не сообщили, задержан ли Азамат Омуркулов и водворен ли его автомобиль на штрафстоянку.

Азамат Омуркулов.

Позже Иса Омуркулов изложил свою версию инцидента. По словам парламентария, его сын наркотики не принимал.

«Все нормально, никого не задавили и не сбили. По моей информации, велосипедистка хотела проскочить на пешеходном переходе, когда сын поворачивал налево на завершающий зеленый сигнал светофора. В итоге он задел крыло велосипеда.[…] Мой сын не наркоман. Никто с места не сбегал. Еще раз повторюсь, что авария была незначительной», — заявил депутат.

Иса Омуркулов.

Азамат Омуркулов в 2012 году был приговорен к семи годам лишения свободы условно за совершение ДТП, в результате которого погибли три человека. Ему был назначен испытательный срок в два года.

ДТП с участием Азамата Омуркулова произошло в августе 2011 года в Иссык-Кульской области. Он превысил скорость и на автомобиле Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате, водитель и двое пассажиров Audi погибли на месте. Пассажиры внедорожника, в том числе сам сын мэра, получили ранения.