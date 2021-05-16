Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Пять человек скончались в Бишкеке, два — в Чуйской области и один — в Иссык-Кульской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 703 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 224 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 150;

Чуйская область — 41;

Иссык-Кульская область — 18;

Нарынская область — 6;

Ош — 3;

Джалал-Абадская область — 2;

Ошская область — 2;

Таласская область — 2.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 100 473 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 300 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 93 602 пациента.

За сутки среди медиков выявили семь новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 546 медработников, из которых выздоровели всего 4 473.

Также штаб сообщил, что на 16 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 733 пациента, из них 95 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 427 человек лечатся амбулаторно.