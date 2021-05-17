Пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области сообщила, что 17 мая на кыргызско-таджикской границе были задержаны по три гражданина двух стран.

По данным ведомства, граждане Таджикистана поймали и избили трех кыргызстанцев, возвращающихся из Тамдыка через таджикский анклав Ворух.

В это же время на территории Кыргызстана жители приграничного села Ак-Сай задержали трех таджикистанцев и передали их милиции для уточнения причины их пребывания.

«По телефону состоялись переговоры глав Баткенской и Согдийской областей, руководству правоохранительных органов двух областей было поручено провести переговоры. После встречи силовиков задержанные граждане с обеих сторон были освобождены», — сообщили в полпредстве Баткенской области.

В пресс-службе ведомства также «Клоопу» уточнили, что избитые кыргызстанцы были доставлены в больницу. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Позже Погранслужба ГКНБ Кыргызстана уточнила подробности задержания граждан двух стран.

По их данным, трое граждан Таджикистана вышли из маршрутного такси, следовавшего из анклава Ворух в Исфару в селе Ак-Сай, где и были задержаны правоохранителями.

«Дорога является транзитной и здесь должны соблюдаться определенные правила проезда: проезжать нужно безостановочно, запрещено осуществлять посадку и высадку лиц, выгрузку или погрузку грузов и иного имущества», — отметили в службе.

В ведомстве также уточнили, что один из задержанных — сотрудник ГКНБ, а второй — военнослужащий Погранвойск Таджикистана.

«В это же время 30-40 граждан Таджикистана самовольно задержали на дороге трех кыргызстанцев, которые следовали из населенного пункта Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух. Проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными. Однако в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай местные жители закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана. Сегодня в 13:30 задержанные граждане двух стран были переданы сторонам», — рассказали в Погранслужбе.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

На границе Кыргызстана и Таджикистана 28-30 апреля произошел вооруженный конфликт. Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. По данным издания «Радио Озоди» 6 мая власти Таджикистана сообщили, что в результате конфликта погибли 19 таджикистанцев и 87 получили ранения.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в инициации конфликта.