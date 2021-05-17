Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc., разрабатывающая рудник Кумтор, инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана.

В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права. Однако, в Centerra Gold готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратиться.

Centerra Gold Inc. намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии «Кумтор голд компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор голд компани».

«С начала этого года руководство Кыргызстана действовало с поразительной скоростью, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник Кумтор, и отказалось сотрудничать с нами по любым вопросам, которое оно считает предметом спора. Действия правительства не оставили Centerra Gold иного выбора, кроме как реализовать свои законные права в порядке арбитража или иным образом для защиты интересов «Кумтор голд компани», Centerra Gold и наших акционеров. В случае, если правительство желает вступить в конструктивный диалог, мы по-прежнему готовы сделать это», — сказал президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри.

В компании считают незаконными недавние действия властей Кыргызстана:

принятие Жогорку Кенешом 6 мая в один день закона, позволяющего назначать в любой компании внешнее управление;

решение суда о наложении штрафа в $3 млрд (261,7 млрд сомов);

запугивание персонала «Кумтор Голд Компани» госкомиссией по изучению деятельности компании, обыск правоохранительными органами в офисе компании в Бишкеке и посещение домов нескольких пожилых менеджеров;

налоговые претензии, поданные правительством в кыргызстанские суды.

«Эти и другие недавние действия правительства подрывают фундаментальную защиту инвестиций, гарантированную Centerra Gold и ее дочерним компаниям в Кыргызстане в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями 2009 года, регулирующими рудник Кумтор, — заявили в компании.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

Кумтор — это крупнейшее месторождение золота в Кыргызстане, которое разрабатывает канадская горнодобывающая компанию Centerra Gold Inc. через дочернюю компанию «Кумтор голд компани».

Кыргызстан через госкомпанию «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также госкомиссия предложила еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее депутаты приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии не выполняет требования для устранения угрозы. Закон уже подписал президент Садыр Жапаров. Под этот закон очень удачно подпадает компания «Кумтор голд компани».

Также Октябрьский райсуд 14 мая обязал компанию выплатить еще 2,1 млрд сомов — это сумма задолженности компании по страховым взносам.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. В ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие.