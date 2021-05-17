Депутат Акылбек Жапаров, глава последней из госкомиссий по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани», на внеочередном заседании в парламенте рассказал, что прежние президенты участвовали в всех решениях по месторождению Кумтор.

Жапаров сослался на то, что «люди, которые участвовали в переговорных процессах», поделились коррупционной схемой: якобы после переговоров компания идет к премьер-министру, а премьер идет к президенту.

«Таким образом принимались все решения по Кумтору», — рассказал он.

По его данным, минимум $55,2 млн ушло только в компании, аффилированные с Айдаром Акаевым, покойным сыном бывшего президента Аскара Акаева.

Жапаров сказал, что в 2003-2004 годах компания «Камеко» совместно с Centerra Gold Inc. перечислила ОАО «Кыргызалтын» $11 млн. Через несколько дней эти деньги руководство ОАО перевело деньги на счет компании Айдара Акаева «Экорд» в Латвию.

Кроме того, были дополнительно выпущены более 3 млн акций, которые купила открытая в Австралии компания «Централ Азия голд». Стоимость акций составила $44,2 млн.

«В результате $55,2 млн осели у кого-то в кармане», — отметил Акылбек Жапаров, заявив, что «Централ Азия голд» «была аффилирована с Айдаром Акаевым».

Кроме того, Акылбек Жапаров отметил, что все бывшие власти республики так или иначе были связаны с тем, что творилось на месторождении Кумтор в их правление.

«Не просто так в Минске кто-то строит объекты на 80 млн долларов [вероятно, бывший беглый президент Курманбек Бакиев], другой в Ленинграде на 10 млн евро строит дома [о ком из прошлых глав страны тут идет речь, неясно], третий со своими детьми живет в Москве в доме за 10 млн долларов с круглосуточной охраной [вероятно, речь о бывшем президенте Аскаре Акаеве]», — цитирует его издание Tazabek.

Глава комиссии добавил, что они, как другие граждане республики, «не моют за границей полы». Но при этом «они мечтают обратно вернуться».

«Поэтому если бы кто-то из них пришел и признался, что совершил ошибку, сказал бы, что хотя бы 100 долларов им давала компания, то мы смогли бы выиграть [международный арбитраж]. Может, они сегодня над этим подумают», — сказал Акылбек Жапаров.

Что вообще происходит вокруг «Кумтора»?

Кумтор — это месторождение золота в Кыргызстане, которое принадлежит канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc. При этом госкомпания «Кыргызалтын» владеет 26% акций Centerra.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. В ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие.

После этого шага канадские СМИ сообщили, что кыргызская госкомпания ОАО «Кыргызалтын», которая владеет 26% акций Centerra Gold Inc., намеревается продать около 19% своих акций.

По данным издания BNN Bloomberg, «Кыргызалтын» сообщила об этом в своей нормативной документации, после чего акции Centerra Gold Inc. упали на 6,5% до $8,4 на бирже в Торонто. Однако в Кыргызстане заявили, что это фейковая новость.

Сегодня, 17 мая, в парламенте идет внеочередное заседание, его посетит президент Садыр Жапаров. Тема заседания — месторождение Кумтор и, скорее всего, судьба «Кумтор Голд Компани».

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.