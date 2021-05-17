Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 17 мая сообщил, что спецслужба расследует четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор.

Три дела связанные с коррупцией

Первое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева по статье «Коррупция». По словам Ташиева, по этому делу расследуются факты коррупции со стороны правительства, которые дали разрешение на пользование природных ресурсов и земельных участков «Кумтор Голд Компани».

«Здесь (по этому делу) проходит много наших должностных лиц — членов правительства, которые в это время работали и подписывались. Среди них есть еще наши уважаемые народные депутаты», — сказал он.

Глава ГКНБ Ташиев рассказал об уголовных делах, связанных с «Кумтор Голд Компани» pic.twitter.com/hs6Ngn68B5 — Kloop (@kloopnews) May 17, 2021

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении Джети-Огузской районной администрации по факту предоставления «Кумтору» более 20 тысяч гектаров земельных участков.

«Предварительная сумма сельхозпотерь, упущенной выгоды, составила 390,1 млн сомов. Здесь тоже имеется коррупционная составляющая. В принятии этого распоряжения были замешаны должностные лица до руководства страны. Когда звонили, кому звонили, о чем говорили и как заставляли принимать такое распоряжение и кто заставлял, тоже имеется», — заявил Ташиев.

Третье уголовное дело — о начислении налоговых платежей и страховых взносов. По данным ГКНБ, из-за коррупции должностных лиц Государственной налоговой службы и Софонда в бюджет государства недопоступили налоги в размере 9,9 млрд сомов и страховых взносов в размере 1,5 млрд сомов.

Ташиев при этом отметил, что в ответственности будут привлечены только те лица, которые подписывали и принимали эти решения.

«Других тех должностных лиц, которые не принимали решение или не касались к этим моментам, мы их трогать не будем», — заверил глава ГКНБ.

«Экологические нарушения»

Четвертое уголовное дело было возбуждено в отношении руководства «Кумтор голд компани» по экологическим нарушениям.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заключение экологической экспертизы Госэкотехинспекции и других госорганов, которыми были выявлены нарушения природоохранного законодательства Кыргызстана. Эти нарушения выразились в размещении отвалов пустой породы на ледниках и технологическое уничтожение ледников, систематическое долговременное загрязнение воды в бассейне реки Нарын», — рассказал Ташиев.

Ташиев рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Кумтор Голд Компани» pic.twitter.com/J4TtBr0Cdx — Kloop (@kloopnews) May 17, 2021

Обыски

Также Ташиев рассказал об обысках в офисе компании «Кумтор Голд Компани».

«Получены вещественные доказательства по суммам и другие материалы, то есть там были даже получены финансовые средства», — сказал он.

Он отметил, что было проведено много экспертиз и теперь у них имеются материалы в отношении некоторых депутатов, которые ранее получали финансовую поддержку от «Кумтора», но попросил пока о них не спрашивать.

Ташиев об обысках в офисе компании «Кумтор» и депутатах pic.twitter.com/W7zIzSfLDB — Kloop (@kloopnews) May 17, 2021

«Одно дело — по руководителям компании, три дела — должностные преступления тех людей, которые в то время занимали ответственные государственные посты. Туда входят некоторые бывшие премьер-министры и депутаты», — заключил глава ГКНБ.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

Сегодня, 17 мая, в парламенте идет внеочередное заседание, его посетит президент Садыр Жапаров. Тема заседания — месторождение Кумтор и, скорее всего, судьба «Кумтор Голд Компани». Ранее тему заседания в повестку не вносили.

Кумтор — это месторождение золота в Кыргызстане, которое принадлежит канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc. При этом госкомпания Кыргызалтын владеет 26% акций Centerra.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. В ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие.

После этого шага канадские СМИ сообщили, что кыргызская госкомпания ОАО «Кыргызалтын», которая владеет 26% акций Centerra Gold Inc., намеревается продать около 19% своих акций.

По данным издания BNN Bloomberg, «Кыргызалтын» сообщила об этом в своей нормативной документации, после чего акции Centerra Gold Inc. упали на 6,5% до $8,4 на бирже в Торонто. Однако в Кыргызстане заявили, что это фейковая новость.