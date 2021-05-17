Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Пять человек скончались в Бишкеке, два — в Чуйской области и один — в Иссык-Кульской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 711 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 259 человек. В Баткенской и Ошской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 161;

Чуйская область — 44;

Иссык-Кульская область — 24;

Нарынская область — 14;

Джалал-Абадская область — 10;

Таласская область — 5;

Ош — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 100 732 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 284 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 93 886 пациентов.

За сутки среди медиков выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 552 медработников, из которых выздоровели всего 4 482.

Также штаб сообщил, что на 17 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 694 пациента, из них 94 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 435 человек лечатся амбулаторно.