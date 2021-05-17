Министерство экономики и финансов совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разработали единый портал, включающий в себя полную информацию о лицензиях и разрешительных документах.

Для чего нужен портал?

По данным минфина, у портала несколько целей:

составление полного перечня разрешительных документов/ административных процедур, которые нужны предпринимателям для ведения бизнеса;

сокращение времени на сбор информации обо всех необходимых документах;

создание базы для автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений в будущем.

В ведомстве отметили, что раньше отсутствовала единая система, содержащая полную информацию о разрешительных документах. При этом, многообразие электронных реестров не позволяли объединить их все реестры в одну систему.

«Данный портал содержит информацию обо всех разрешительных документах и процедурах, наличие которых необходимо для осуществления предпринимательской деятельности, включая выдачу разрешительных документов в любой установленной форме, включение в государственные реестры, предоставление специального права, взимание платы госорганами», – пояснили в минфине.

Сейчас госорганы проводят инвентаризацию выдаваемых разрешительных документов и проводят ввод данных в портал. Пока этот портал — только информационный, затем появится автоматизация процедуры выдачи документов.

Тотальная цифровизация

Спикер парламента Талант Мамытов в декабре 2020 года, в бытность и.о.президента, подписал указ о неотложных мерах по внедрению цифровых технологий в государственном управлении Кыргызстана.

Власти должны были за полгода максимально ликвидировать бумажные документы и сделать из Кыргызстана цифровую просвещенную страну с развитой цифровой экономикой и специалистами по кибербезопасности.

С 1 января 2021 года правительство, госорганы и органы местного самоуправления должны были:

обеспечить бесплатное получение и обмен информацией по системе «Тундук» между госорганами, органами местного самоуправления и их подведомственными организациями;

начать внедрение системы электронного документооборота и полностью исключить бумажный документооборот в системе госорганов и органов местного самоуправления до 31 декабря 2021 года;

обеспечить запуск системы контроля импорта из стран ЕАЭС через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

К 1 февраля 2021 года:

повысить зарплату специалистов госорганов и органов местного самоуправления, занимающихся вопросами цифровой трансформации, внедрением информационно-коммуникационных технологий в государственное и муниципальное управление.

К 1 марта 2021 года:

изменить стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их полного перевода в электронный формат через Государственного портала электронных услуг и систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;

разработать и внести в Жогорку Кенеш изменения в законодательство, которые «закладывают новую философию взаимодействия человека с государством в условиях цифровой среды» на принципах цифровизации и возможности получения любой услуги в любой точке страны и мира;

исключить процедуры по истребованию и выдаче справок, документов.

К 1 мая 2021 года:

разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект Цифрового кодекса КР;

правительству совместно с Нацбанком рассмотреть возможность исключения с 1 мая 2021 года справок и документов от граждан за счет тотального перехода на систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

К 1 июня 2021 года:

обеспечить полноценный запуск автоматизированной системы пунктов пропуска физических лиц через государственную границу КР;

сформировать программу подготовки и повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по цифровым навыкам и кибербезопасности, оказания услуг в условиях цифровой экономики.

С 1 сентября 2021 года предполагается внедрить новые образовательные программы по информатике и высшего образования по всем IT-направлениям (программирование, системное администрирование, кибербезопасность и другие).

Правда, в экспериментальном режиме — без привязки к существующим стандартам образовательных программ. Новые программы для обучения будут разработаны к 1 сентября 2021 года.

Что сделано на практике

Пока Кыргызстан не отказался от бумажного документооборота окончательно, как говорилось в указе Мамытова. Нет информации и о том, поступал ли в парламент проект Цифрового кодекса КР.

Однако некоторые изменения произошли. Так, в конце апреля 2021 года в Бишкеке прошли первые национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан 2021» для госорганов, вузов и представителей частного сектора.

Они были организованы Координационным центром по обеспечению кибербезопасности ГКНБ, Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, Международным союзом электросвязи ООН и техническим оператором ОсОО «Softline».

Основным замыслом и целью этого мероприятия в ГКНБ обозначили «укрепление взаимодействия государственных органов по вопросам кибербезопасности, обмен опытом, рассмотрение проблемных вопросов и поиск оптимальных решений».

Кроме того, в том же месяце Госслужба цифрового развития сообщила об увольнении ряда директоров своих предприятий, однако не стала озвучивать ни имен, ни названий объектов.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что под увольнение попали директоры госпредприятий «Тундук» (Нурия Кутнаева), «Инфосистема» (Руслан Токочев), «Соцсервис» (Аман Абдылдаев), а также «Транском» (Максат Осмонов) и «Укук» (Улугбек Юсупов). Все эти предприятия работают под руководством Госслужбы цифрового развития.

Об увольнении Нурии Кутнаевой также сообщила член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гульнара Джурабаева.

Как пояснили в службе, такое решение было принято после анализа работы подведомственных госпредприятий службы цифрового развития. Анализ показал, что функции по разработке госинфосистем у некоторых предприятий дублировались.

«Было выявлено наличие необязательных финансовых и административных трат. Кроме того, отдельные госпредприятия содержались за счет полного прямого субсидирования из госбюджета, в то время как остальные содержались за счет самофинансирования», — сообщили в службе.

В службе подчеркивают, что директоры предприятий освобождены от должностей по распоряжению правительства «с целью реорганизации, направленной на оптимизацию управления и штатного расписания, а также экономию административных и операционных ресурсов».

При этом, все предприятия и сотрудники продолжают работать в штатном режиме.