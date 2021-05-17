Пресс-служба Центризбиркома сообщила «Клоопу», что партии «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан» и «Ынтымак» подали жалобу в ЦИК на решение Бишкекской ТИК об отмене итогов выборов в столице.

Однако позже партия «Ынтымак» отозвала свое заявление.

По словам члена ЦИК Тынчтыка Шайназарова, решение самой территориальной комиссии о признании результатов голосования недействительными поступило в Центризбирком в пятницу, 14 мая.

«Сегодня планируется заседание, на котором мы рассмотрим жалобы и само постановление БТИК. Но время пока неизвестно», — сказал Тынчтык Шайназаров изданию 24.kg.

При этом в пресс-службе отметили, что дата и время заседания еще не назначены, так как председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова находится на юге страны.

Итоги выборов в Бишкеке

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. Порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», НДПК, «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш Народ».

Бишкекская территориальная избирательная комиссия 12 мая признала недействительными итоги выборов в Бишкекский горкенеш.

Сначала БТИК 19 апреля признала голоса, отданные за партию НДПК недействительными.

Затем 12 мая она признала недействительными результаты еще по двум политическим партиям — «Ак-Бата» и «Эмгек». Эти партии занимали первые три места по результатам голосования и должны были занять 27 мандатов из 45 возможных.

«Основная причина — вина политических партий НДПК, “Эмгек” и “Ак-Бата”. Ак-Бата из-за случая выравнивания улиц, “Эмгек” — использование админресурса. НДПК — это нарушения на участках», — сказал глава БТИК Кайрат Маматов.

Голоса, отданные за эти партии, составили 45%, поэтому по закону должны пройти перевыборы.

Ранее Центризбирком признал недействительными итоги выборов в Ошский и Токмокский городские кенеши. Однако это не коснулось результатов референдума, хотя и выборы и голосование по изменению Конституции проходили в один день.