Пресс-служба кабинета министров 17 мая сообщила, что зампредседателя кабинета министров Кыргызстана Жылдыз Бакашова встретилась с послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Бакашова выразила признательность китайской стороне за оказанную помощь в предоставлении вакцины от COVID-19. Она отметила, что повышение темпов вакцинации населения – особо приоритетная задача для кабмина.

«Поставка вакцин производства “Sinopharm” в качестве гуманитарного груза из Китая очень положительно была воспринята кыргызским обществом. Хотела бы выразить благодарность китайской стороне за решение выделить Кыргызстану вторую партию вакцин в количестве 150 тысяч доз на безвозмездной основе», – сказала Бакашова.

По ее словам, кыргызская сторона высоко ценит грантовую помощь, оказываемую правительством Китая для реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане.

«Пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность китайской стороне за выделение гранта для поддержки экономики Кыргызской Республики в сумме 54 млн долларов США», – сказала зампредседателя кабмина.

Она сообщила Ду Дэвэнь о проводимых восстановительных работах в приграничных сёлах Баткенской области, и поблагодарила за готовность помочь пострадавшим в результате событий на кыргызско-таджикской государственной границе.

Бакашова обратилась к китайской стороне с просьбой рассмотреть возможность помочь в восстановлении инфраструктурных и социальных объектов в Баткенской области.

Посол Китая Ду Дэвэнь подчеркнула, что кыргызско-китайское сотрудничество находится на высоком уровне, а традиционная дружба между Кыргызстаном и Китаем укрепляется, несмотря на COVID-19.

Ду Дэвэнь отметила, что Китай рассмотрит предложения кабмина относительно оказания соответствующей помощи в восстановлении объектов.

Ранее глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев на встрече с жителями села Максат Лейлекского района заявил, что пострадавшие во время конфликта дома кыргызстанцев восстановит правительство Кыргызстана.

«Мы не будем обращаться к Таджикистану с требованием возместить ущерб. У нас хватит своих сил и возможностей. Мы своими силами построим своим гражданам дома. Если когда-нибудь таджикская сторона раскается в совершенном и захочет возместить причиненный вред, то мы рассмотрим. Но на данный момент мы не будем просить помощи у них. Своих возможностей хватит», — заявил Ташиев.

Аппарат президента Кыргызстана также сообщил, что дома жителей Баткенской области, разрушенные в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, будут полностью восстановлены за счёт бюджета.

В аппарате президента отметили, что те дома, которые не подлежат восстановлению, отстроят заново, опять же за счёт бюджетных средств.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля конфликт усилился — на приграничных территориях было применено оружие со стороны военных обеих стран — автоматы, пулеметы и минометы. Пограничники обеих стран обвинили друг-друга в начале конфликта.

Власти обоих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

1 мая прошли переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, возглавляемых председателями ГКНБ двух стран. По итогам встречи стороны заявили о полном прекращении огня и отводе войск в места постоянной дислокации. Также они сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов.

При этом главы ГКНБ двух государств не раскрыли содержание протокола.

По данным минздрава, на утро 2 мая погибли 34 кыргызстанца, пострадали 179 человек. Из зоны конфликта эвакуировано 33 388 граждан Кыргызстана, из них 19 142 — дети.

По данным МЧС, в Баткенской области из-за конфликта на границе разрушено 78 жилых домов. Также сгорели или были разрушены две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, десять заправок и восемь магазинов.

1 и 2 мая были объявлены в Кыргызстане днями национального траура, чтобы кыргызстанцы могли выразить скорбь по погибшим в конфликте на кыргызско-таджикской границе.

МВД сообщило, что по состоянию на 3 мая во всех районах и селах Баткенской области на кыргызско-таджикской границе обстановка стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.