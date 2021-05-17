На внеочередном заседании парламента 17 мая*, стало известно, что у бывшего члена совета директоров Centerra Gold Inc. Тенгиза Болтурука имеется дипломатический паспорт. Об этом сообщил он сам выступая перед парламентариями.

*Сегодня, 17 мая, в парламенте идет внеочередное заседание, его посетит президент Садыр Жапаров. Тема заседания — месторождение Кумтор и, скорее всего, судьба «Кумтор Голд Компани». Ранее Госкомиссия по изучению деятельности компании предложила взыскать с неё 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже ранее потребовал суд. Также было предложено ввести на предприятии госуправление или разорвать все соглашения по разработке месторождения.

Кумтор — это месторождение золота в Кыргызстане, которое принадлежит канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc. При этом госкомпания Кыргызалтын владеет 26% акций Centerra.

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию у депутатов, так как у Болтурука двойное гражданство — кыргызское и канадское.

«Вы говорите, что у вас есть двойное гражданство, даже показали дипломатический паспорт сегодня, выступая на трибуне. По закону вы никак не можете получить такой паспорт. Откуда у вас он?» — спросил Улукбек Ормонов.

В ответ Болтурук заявил, что диппаспорт он получил по решению президента Садыра Жапарова.

«Тогда была пандемия в Кыргызстане. Это было в октябре 2020 года. Паспорт был нужен, чтобы без всяких преград заезжать в страну, чтобы я смог свободно передвигаться. Мне нужно было находиться в Кыргызстане, при этом нужно было ездить в Торонто», — пояснил он.

Ормонов спросил, в качестве кого Болтурук приехал в Кыргызстан. Тот ответил, что в качестве советника президента.

«Какого президента?» — спросил депутат.

«Жапарова», — ответил Болтурук.

Ормонов отметил, что Жапаров в октябре еще не был президентом. Он также добавил, что иностранцы не имеют права получать такой паспорт.

«Решение о выдаче паспорта не я принимал. Я лишь приехал, чтобы помочь Кыргызстану», — ответил Болтурук.

Тенгиз Болтурук — бывший члена совета директоров представляющий Кыргызстан в Centerra Gold Inc. О том, что он вышел из состава совета директоров стало известно утром 17 мая на внеочередном заседании в парламенте.

«Мы не можем никак повлиять на развитие “Кумтора”, так как главные два члена совета директоров — представители Centerra Gold Inc. Большинством голосов два к одному принимаются решения в пользу Centerra Gold Inc. Это и есть та самая манипуляция и введение в заблуждение правительства Кыргызстана о якобы нашем активном и существенном участии в управлении стратегии развития рудника Кумтор», — сказал он.

Болтурук сменил в совете директоров Centerra Gold Inc. Аскара Оскомбаева ещё в декабре 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что он вошёл в состав представителей Кыргызстана из члена совета директоров.

Давление на сотрудников

Спустя неделю, после назначения Болтурука в качестве представителя Кыргызстана в Centerra, на него поступили жалобы от сотрудников ОАО «Кыргызалтын». Они сообщали, что их компанией «завладел иностранный гражданин Тенгиз Болтурук, который представляется советником президента».

Кроме этого, по их словам, Болтурук запугивал сотрудников.

В их заявлении говорилось, что Болтурук, используя подставных лиц, выводит из компании сотни тысяч долларов.

«Коллектив “Кыргызалтын” держат под угрозой увольнения Тенгиз Болтурук и приведенная им команда во главе с председателем совета директоров Тилеком Мамбеталиевым, человеком, который никогда не работал в производственной сфере», — говорилось в заявлении.

Сотрудники также сообщали, что у Болтурука в планах сделать реструктуризацию: ликвидировать несколько филиалов компании и уволить около одной тысячи сотрудников.