Финансовое издание Financial Times опубликовало статью* о ситуации вокруг золоторудного месторождения Кумтор. В ней издание отметило, что ситуация с Centerra Gold Inc. может привести к международным санкциям в отношении Кыргызстана.

Рудник Кумтор разрабатывает канадская горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. через дочернее предприятие «Кумтор голд компани». Кыргызстан через госкомпанию «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold.

*Статью Financial Times полностью на английском языке можно прочитать здесь, на русском тут.

Иск Centerra Gold к правительству

Издание отметило, что Centerra Gold подала иск в Арбитражный суд, пытаясь помешать властям предпринять дальнейшие шаги по национализации рудника Кумтор.Этот рудник производит 510 тысяч унций* золота в год.

*1 унция = 31,1 грамм.

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«С начала этого года руководство Кыргызстана действовало с поразительной скоростью, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник Кумтор, и отказалось сотрудничать с нами по любым вопросам, которое оно считает предметом спора», — сказал президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри.

Причиной подачи иска в Арбитражный суд, по данным Financial Times, стали обыски в офисах «Кумтор Голд Компани»* и то, что 17 мая Жогорку Кенеш должен рассмотреть вопрос назначения внешнего управления компании**.

*15 мая правоохранительные органы провели обыски в офисах компании «Кумтор». 17 мая на заседании парламента глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал, что в ходе обыска были получены «вещественные доказательства по суммам и другие и материалы».

**Ранее депутаты приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии и не выполняет требования для устранения угрозы. Закон уже подписал президент Садыр Жапаров. Под этот закон подпадает компания «Кумтор голд компани».

«В течение 10 дней в этом месяце Бишкек оштрафовал Centerra Gold на $3 млрд за опасные операции*, предъявил налоговое требование на $170 млн и принял новый закон, открывающий государству начать путь национализации «Кумтора». Все это результат демонстрации силы Жапарова, выступающего с националистической риторикой и осужденного преступника, пришедшего к власти в прошлом году. Centerra Gold оспаривает экологические и налоговые претензии», — пишет издание.

*7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства за незаконное складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке Кумтора.

Также 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. Кроме этого Октябрьский райсуд 14 мая обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить еще 2,1 млрд сомов — это сумма задолженности компании по страховым взносам.

Возможны последствия

В статье подчеркнули, что эти действия властей встревожили международные финансовые институты, работающие в Кыргызстане и правительства западных стран.

«На прошлой неделе Канада и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором предупредили правительство, что меры, которые “негативно влияют на торговлю и прямые иностранные инвестиции, будут еще больше подрывать и без того хрупкую экономическую жизнь кыргызского народа”», — говорится в статье.

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Иностранный источник, работавший с правительством и ранее связанный с Кумтором, сказал Financial Times, что «Кыргызстан находится в ужасной экономической ситуации и полностью зависит от внешней поддержки». По его словам, международный ответ будет жестким и «если финансирование прекратится, у Кыргызстана возникнут проблемы».

Депутат и председатель госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора» Акылбек Жапаров в интервью Financial Times сказал, что власти сейчас рассматривают жесткий подход к Centerra Gold для того, чтобы продемонстрировать то, что бизнес должен подчиняться верховенству закона.

«[Пришло время] жить по закону. Сговор высших должностных лиц очевиден, вплоть до президента и премьер-министров, которые дали разрешение этой компании на добычу золота на нашей земле, нарушая при этом наши законы», — сказал он.

По словам Жапарова, если Centerra Gold не оплатит штраф, то Кыргызстан «также готов подать апелляцию и обратиться в арбитраж». Он подчеркнул, что сейчас вопрос о национализации рудника не стоит.

В статье отмечается, что иностранные эксперты считают спор Кыргызстана с Centerra Gold «недальновидным способом для правительства поддержать финансы страны, и этот шаг может привести к международным санкциям».

«Взгляните на самого Жапарова [президента], он человек с миссией. И его аппетит вырос. Он хотел национализации, а теперь хочет наличных», — говорит источник Financial Times, работающий в стране и знакомый с проектом.

Европейский банк реконструкции и развития, который работал с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии по ряду проектов 16 мая также выразил обеспокоенность возможностью поглощения государством компании «Кумтор Голд Компани».

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Сегодня, 17 мая, в парламенте идет внеочередное заседание, его посетит президент Садыр Жапаров. Тема заседания — месторождение Кумтор и, скорее всего, судьба «Кумтор Голд Компани». Ранее тему заседания в повестку не вносили.

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