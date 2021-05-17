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В ГУОБДД сообщили, что Азамат Омуркулов, сын депутата Исы Омуркулова, 15 мая примерно 22:30 сбил велосипедистку на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная Магистраль) в состоянии алкогольного опьянения.

«Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. После аварии ее доставили в БНИЦТО, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После случившегося водителя Омуркулова доставили в наркологию, где анализ подтвердил о наличии алкоголя в организме», — рассказали в ГУОБДД.

В ГУОБДД сообщили, что назначены экспертизы и машину водворили на штрафстоянку.

По данным минздрава, девушка получила амбулаторную помощь, но от госпитализации отказалась. В ГУВД Бишкека ИА 24.kg сообщили, что потерпевшая отказалась писать заявление в милицию.

«Факт автонаезда был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств. Несмотря на то, что потерпевшая отказалась писать заявление, досудебное производство продолжается», — отметили в ГУВД.

«Он должен отвечать за свои действия»

Ранее ряд СМИ опираясь на источники сообщили, что в крови Азамата Омуркулова были обнаружены наркотические средства. Эту информацию опроверг его отец.

«Все нормально, никого не задавили и не сбили. По моей информации, велосипедистка хотела проскочить на пешеходном переходе, когда сын поворачивал налево на завершающий зеленый сигнал светофора. В итоге он задел крыло велосипеда […] Мой сын не наркоман. Никто с места не сбегал. Еще раз повторюсь, что авария была незначительной», — сказал 16 мая Иса Омуркулов.

Депутат подчеркнул, что при повороте разогнаться невозможно и никакого наезда не было.

«Никакого наезда нет, никого он не сбивал. При повороте и разогнаться невозможно. От этого никто не застрахован. Я не оправдываю своего сына. Он взрослый человек и должен отвечать за свои действия. То, что положено по закону, ответит», — сказал он.

Азамат Омуркулов в 2012 году был приговорен к семи годам лишения свободы условно за совершение ДТП, в результате которого погибли три человека. Ему был назначен испытательный срок в два года.

ДТП с участием Азамата Омуркулова произошло в августе 2011 года в Иссык-Кульской области. Он превысил скорость и на автомобиле Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате, водитель и двое пассажиров Audi погибли на месте. Пассажиры внедорожника, в том числе сам сын мэра, получили ранения.

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