В Бишкеке вечером 16 мая произошел пожар в здании отеля «Gold» на пересечении улиц Жумабека и Турусбекова. В интервью «Клоопу» пресс-служба МЧС сообщила, что отель временно не работал и пострадавших нет.

Видео: Kaktus.Media

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало неправильное использование электрических приборов. При пожаре сгорела крыша отеля площадью 500 кв.м., также пострадала внутренняя отделка и мебель.

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По данным ведомства, для тушения пожара были привлечены три пожарных расчета, автолестница и цистерна с водой. Огонь был локализован в 22:41, а в 00:54 полностью потушен.

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