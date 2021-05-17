Европейский банк реконструкции и развития выступил с заявлением по поводу событий вокруг «Кумтор Голд Компани». Оно касается судьбы компании — ее сегодня может «поглотить» государство после внеочередного заседания парламента.

«Мы считаем, что любое подобное решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами. Это ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для работы инвесторов», — отметили в ЕБРР.

Банк подчеркивает, что «будет работать со своими акционерами, другими международными финансовыми учреждениями, а также с иностранными и отечественными деловыми кругами, чтобы привлечь их внимание к негативным последствиям подобных действий и смягчить реакцию на них».

«ЕБРР намерен работать с властями Кыргызской Республики над улучшением инвестиционного климата, а также планирует осуществлять инвестиции, которые помогут изменить жизнь людей к лучшему», — заключают в финансовой организации.

Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc., разрабатывающая рудник Кумтор, уже инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

Кумтор — это месторождение золота в Кыргызстане, которое принадлежит канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc. При этом госкомпания Кыргызалтын владеет 26% акций Centerra.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. В ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие.

После этого шага канадские СМИ сообщили, что кыргызская госкомпания ОАО «Кыргызалтын», которая владеет 26% акций Centerra Gold Inc., намеревается продать около 19% своих акций.

По данным издания BNN Bloomberg, «Кыргызалтын» сообщила об этом в своей нормативной документации, после чего акции Centerra Gold Inc. упали на 6,5% до $8,4 на бирже в Торонто. Однако в Кыргызстане заявили, что это фейковая новость.

Сегодня, 17 мая, в парламенте идет внеочередное заседание, его посетит президент Садыр Жапаров. Тема заседания — месторождение Кумтор и, скорее всего, судьба «Кумтор Голд Компани». Ранее тему заседания в повестку не вносили.