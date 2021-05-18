Канадская компания Centerra Gold Inc. 17 мая опубликовала заявление, в котором объявила, что ОАО «Кыргызалтын», которому принадлежит около 26% акций компании, запрещено передавать или обременять акции компании.

Кроме того, все дивиденды, которые полагалось получить «Кыргызалтыну» или аффилированным с ним компаниям, будут переданы Centerra Gold Inc.

По данным компании, «эти запреты и ограничения предусмотрены соглашением акционеров от 2009 года», заключенным между Centerra и ОАО «Кыргызалтын». Поэтому «Кыргызалтын» не имеет права выражать свое несогласие в отношении своих акций в компании.

В компании сообщили, что такое решение принято в связи с последними событиями в Кыргызстане. Кроме того, Centerra Gold Inc. приняла отставку Тенгиза Болтурука из состава совета директоров и проводит расследование его недавних заявлений о его участии и поддержки событий, происходящих в Кыргызстане.

Ранее канадские СМИ сообщили, что кыргызская госкомпания ОАО «Кыргызалтын», которая владеет 26% акций Centerra Gold Inc., намеревается продать около 19% своих акций.

По данным издания BNN Bloomberg, «Кыргызалтын» сообщило об этом в своей нормативной документации, после чего акции Centerra Gold Inc. упали на 6,5% до $8,4 на бирже в Торонто.

Однако в Кыргызстане заявили, что это фейк. Член совета директоров Centerra Gold Inc. от Кыргызстана Тенгиз Болтурук [на тот момент он еще не вышел из состава совета директоров, — ред.] опроверг информацию о продаже акций в комментариях изданию «Азаттык».

«Это фейк, о чем вы говорите? Его специально запускают, чтобы сбить акции. Кому-то это очень нужно. Не хочу даже комментировать», — сказал он.

Также издание «Азаттык» сообщило, что Centerra 13 мая внесла уведомление в канадскую систему электронного анализа и поиска документов (SEDAR), в которой указывается, что ОАО «Кыргызалтын» предложило на продажу 14,8 млн своих акций.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.