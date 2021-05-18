Министерство иностранных дел и Министерство малого бизнеса, продвижения экспорта и международной торговли Канады опубликовали совместное заявление о ситуации вокруг золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане.

В нем канадская сторона, «будучи важным инвестиционным партнером Кыргызстана», выразила обеспокоенность происходящими событиями в горнодобывающей компании.

«Мы разочарованы решением, принятым на внеочередной сессии парламента Кыргызстана 17 мая, о введении внешнего управления в компании “Кумтор Голд Компани”, а также заявлениями, сделанными в ходе парламентской сессии о том, что Кыргызстан будет добиваться контроля над публично торгуемой канадской компанией с многочисленными международными активами», – заявили главы двух министерств.

Ведомства отметили, что это потенциально будет иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций» в Кыргызстан.

Канадская сторона также разочарована тем, что спор между иностранными инвесторами и правительством не был разрешен сторонами прозрачно.

«Полное восстановление экономики после COVID-19 требует прозрачной и справедливой деловой среды. Подобные меры, которые потенциально могут привести к сокращению торговли и прямых иностранных инвестиций, еще больше подорвут экономическую жизнь кыргызского народа», – говорится в обращении.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.