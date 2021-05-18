Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 18 мая сообщила о задержании двоих подозреваемых в причастности к отмыванию и выводу из Кыргызстана 59,5 млрд сомов. По этому же делу ранее был задержан начальник бишкекского управления финпола К.Н.

«Установлено, что граждане Кыргызстана Х.К.Л. и У.И.Ш. осуществляли сбор и доставку денежных средств в банковские учреждения с целью их незаконного перевода на счета иностранных компаний в КНР», — заявили в комитете.

В комитете добавили, что следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц все еще продолжаются.

Кроме этого, ГКНБ разыскивает еще одного соучастника преступления Жолдошбаева Бахтияра Сатышевича, 1973 года рождения. Спецслужба просит сообщить им, в случае получения какой-либо информации о нем.

Разыскиваемый Бахтияр Жолдошбаев.

Разыскиваемый является директором компании «Асцентура Аудит».

Ранее он был руководителем ОсОО «Рэгал», занимавшейся оптовой неспециализированной торговлей. С 11 августа 2020 года компания «Рэгал» изменила статус как прекратившая деятельность.

Вывод 60 млрд сомов

1 марта 2021 года начальника управления Финансовой полиции по Бишкеку задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции.

По версии следствия, задержанный и другие сотрудники финпола были в сговоре с гражданами, которые организовали коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана «крупных сумм денег».

«В результате незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы Кыргызстана выведено 59,5 млрд сомов. Предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн сомов», — отметили в ГКНБ.

В Госкомитете также выяснили, что должностные лица финпола за сокрытие этих нарушений получили от организаторов канала по отмыванию денег взятку в 180 млн сомов.

Первомайский районный суд Бишкека 3 марта вынес меру пресечения начальнику управления финпола. Его оставили под стражей до 1 мая 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.