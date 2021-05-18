Пресс-служба президента Садыра Жапарова сообщила о некоторых кадровых перестановках. Так, Галина Байтерек больше не занимает должность пресс-секретаря Жапарова. Теперь она назначена на должность заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации президента.

На своей странице в фейсбуке она написала, что остаётся с Садыром Жапаровым в «добрых человеческих и хороших рабочих отношениях».

«Во избежание слухов и кривотолков хочу заверить, что мы остаемся с Садыром Нуркожоевичем в добрых человеческих и хороших рабочих отношениях. Я выполнила все поставленные передо мной задачи, и теперь мне предстоит новый фронт работы. Но об этом я сообщу позже», — написала она.

Галину Байтерек назначили на должность пресс-секретаря президента в конце октября 2020 года.

Новым пресс-секретарём Жапарова назначили Эрбола Султанбаева. До этого, он был замруководителя пресс-службы президента.

Эрбол Султанбаев. Фото: «АКИпресс»

Заведующей отделом информационной политики Администрации президента назначили Нурай Марс. До этого отдел возглавляла Нуркамал Асанова. На этой должности она ранее сменила Нургазы Анаркулова, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки.