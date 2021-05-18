Государственный комитет национальной безопасности опроверг информацию о задержании бывшего директора госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова.

«Дашков не задержан. Нам такая информация не поступала», — ответили в пресс-службе ГКНБ журналисту «Клоопа».

Ранее издание «Kaktus.media», опираясь на собственные источники, сообщило о том, что Василий Дашков задержан по подозрению в коррупции и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Расследование о главе «Кыргыз Темир Жолу»

Василий Дашков — бывший милиционер. В железнодорожную отрасль он пришел в 2006 году. До января 2020 года был заместителем главы «Кыргыз Темир Жолу», в апреле 2020 года сам его возглавил.

Журналисты Али Токтакунов и Болот Темиров 18 февраля 2021 года выпустили совместное расследование о том, как председатель госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков отдавал тендеры своим же компаниям.

По их данным, три компании, принадлежащие ему или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у ГП, которое он сам и возглавлял.

После этого его освободили от занимаемой должности руководителя ГП «Кыргыз Темир Жолу». Соответствующий приказ подписал премьер-министр Улукбек Марипов 25 марта текущего года.

8 апреля 2021 года на место Дашкова руководителем был назначен Адылбек Адранов.

Аресты в ГП «Кыргыз Темир Жолу»

До появления информации об аресте Дашкова госпредприятие несколько раз попадало в криминальную хронику после ареста его чиновников. Так, в июне 2020 года ГКНБ задержал предыдущего главу «Кыргыз темир жолу» Канатбека Абдыкеримова по подозрению в «мошенничестве в особо крупных размерах».

По информации ГКНБ, ответственные лица госпредприятия наладили коррупционную схему. Они проводили тендеры по завышенным ценам, при этом Абдыкеримов, по версии следствия, получал 8-15% от сделок.

Кроме того, 14 декабря 2020 года был задержан руководитель Южного отделения «Кыргыз темир жолу» Бахтияр Юнусов. Позже он возместил причиненный ущерб государству в размере 11,7 млн сомов. После этого его выпустили из ИВС под домашний арест. Он признал вину по всем обвинениям, которые были ему предъявлены.

Позже 9 января 2021 года ГКНБ задержал активиста Мелиса Аспекова и бизнесмена Улана Джураева по подозрению в вымогательстве 250 тысяч долларов у руководства «Кыргыз темир жолу».

10 января Первомайский районный суд постановил продлить меру пресечения Аспекову и Джураеву в СИЗО ГКНБ на два месяца, до 9 марта. Однако уже 26 января Улан Джураев был помещен под домашний арест.

Аспеков по-прежнему находится под стражей. Недавно он рассказал, что якобы экс-президент Сооронбай Жээнбеков выделил нынешнему президенту Садыру Жапарову 10 миллионов долларов на выборы. Однако пресс-секретарь президента опроверг обвинения и сказал, что Жээнбеков подаст на активиста в суд.

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