Абидин Турсунбаев, 2016 года рождения, житель села Арка, 4 года

Вечером 29 апреля 4-летний Абидин вернулся из детского сада и отправился на улицу играть. Они с младшим братом катались на самокате, а позже Абидин отправился к каналу покидать камушки в воду.

В это же время, по словам родителей малыша, стали появляться слухи о том, что на границе с Таджикистаном неспокойно.

Динара Исабай кызы, мама Абидина, вспоминает, что примерно в 19:00 сестра мужа прибежала к ней на работу и рыдая сообщила, что ребенок упал в канал, и его унесло течением.

Динара с мужем кинулись спасать малыша.

«Мы позвонили в скорую, но не дождались и сами поехали в больницу Достук. Там сделали, что могли, не переставая созванивались с врачом из Кулунду. Сообщали о том, что у мальчика есть пульс», — сказала она.

Но больница в селе Достук оказалась неготовой, и испуганные родители отправились спасать сына в село Кулунду. Но они не смогли туда добраться.

«Со стороны села Максат ехало очень много машин, один человек сказал: “Останьтесь, там стреляют. Сейчас обстреляли маршрутку из Исфаны, вы не доедете”», — рассказала она.

По словам матери, другого пути в село Кулунду просто не было, поэтому всем пришлось вернуться в Достук.

«Мы не выходили из машины. Принесли туда кислородный аппарат и сделали ему искусственное дыхание, вышло немного воды. Мужчина из скорой сказал, что у мальчика пусть и есть пульс, но у него остановилось сердце […] Мы не смогли добраться до больницы в Кулунду или Исфане. Мы не смогли проехать село Максат из-за обстрелов, дорога оказалась закрытой и мы не смогли спасти [сына]», — вспоминает Динара.

Им пришлось бежать в горы, и они несли тело мальчика на руках. Мальчика похоронили в другом селе спустя сутки после смерти.

1 июля Абидину исполнилось бы 5 лет.