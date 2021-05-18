Министерство экономики и финансов 17 мая вынесло на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении порядка назначения временного внешнего управляющего».

Согласно проекту постановления, временный внешний управляющий должен обеспечить непрерывную деятельность горнодобывающей компании. Он вводится, если руководство этой компании не принимает меры для устранения экологических нарушений, угрожающих жизни или здоровью людей в зоне влияния работ.

Кто может стать временным управляющим?

Внешний управляющий назначается председателем кабмина по предложение Фонда по управлению госимуществом. Им могут стать и физические, и юридические лица.

Физлицо должно иметь кыргызское гражданство, высшее образование в экономической, юридической или технической сфере, проработать не менее пяти лет на руководящей должности, а также иметь опыт в сфере недропользования.

Также есть критерии и для юридических лиц. Управляющая компания должна быть зарегистрирована в соответствии с законодательством Кыргызстана, работать в сфере консультационных и консалтинговых услуг, а также иметь опыт работы в сфере недропользования.

Какие полномочия у временного управляющего?

«Временный управляющий наделяется всеми полномочиями исполнительного органа общества (компании)», — отмечается в документе.

Так, управляющий вправе заведовать всеми финансами компании, перерегистрировать, реорганизовать и даже прекращать деятельность компании.

Кроме того, он может заключать трудовые, любые гражданско-правовые, в том числе внешнеэкономические сделки, действовать от имени компании без доверенности, выдавать доверенности работникам и третьим лицам, а также представлять компанию в государственных и судебных органах.

Согласно документу, управляющий имеет прямой доступ к любой информации о деятельности компании, он может требовать и получать в свое распоряжение любые бухгалтерские книги, отчетность или другие документы, касающиеся деятельности компании. Он также должен следить за тем, чтобы во всех исходящих документах содержались сведения о том, что в компании введена процедура внешнего управления.

При этом, «учредители, акционеры, руководители и работники компании должны всесторонне оказывать содействие внешнему управляющему в выполнении его функциональных обязанностей».

Внешний управляющий может быть досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей, если:

подаст заявление;

возникнут обстоятельства, препятствующих исполнению его обязанностей;

при вступлении в законную силу приговора суда по уголовному делу в его отношении.

«После завершения процедуры внешнего управления управляющий представляет в кабинет министров заключительный отчет о результатах своей деятельности», — отмечается в документе.

Около Кумтора

17 мая в парламенте прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — об этом попросила специальная госкомиссия.

Кумтор — это крупнейшее месторождение золота в Центральной Азии, которое находится в Кыргызстане. Его разрабатывает канадская горнодобывающая компания Centerra Gold Inc через созданного в Кыргызстане оператора «Кумтор Голд Компани». Кыргызская компания «Кыргызалтын» владеет 26% акций Centerra Gold Inc.

Ранее Жогорку Кенеш принял сразу в трех чтениях поправки в законопроект «Об акционерных обществах» и Уголовный кодекс.

Инициаторами законопроекта являются депутаты Акылбек Жапаров и Бактыбек Турусбеков. Жапаров также возглавляет и госкомиссию, которая расследует деятельность «Кумтора».

Согласно этому законопроекту, правительство может ввести временное управление в частной компании, если она нарушает нормы экологической и промышленной безопасности, создавая угрозу жизни людей в зоне влияния работ. Президент Садыр Жапаров почти сразу же после одобрения подписал этот законопроект.

В это же время, 7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Centerra Gold Inc., в свою очередь, инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства Кыргызстана по Кумтору.

Также Европейский банк реконструкции и развития заявил, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.