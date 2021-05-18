Соратница бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что её вызвали на допрос. Она будет участвовать в следственных действиях в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках и захвате здания ГКНБ в ночь с 5 на 6 октября 2020 года. Ранее по этому делу задержали политика Жениша Молдокматова.

Жолдубаева считает, что сейчас в стране политика «двойных стандартов» и недоумевает, по какой причине её вызвали на допрос.

«Повестка была вручена вчера вечером. Совсем непонятно, с чем связано то, что меня намерены пригласить на допрос по делу Молдокматова. Это политика двойных стандартов. Закрывают неугодных. Почему не допрашивают Сооронбая Жээнбекова?» — сказала она.

По её мнению, такими действиями нынешняя власть «защищает преступный режим экс-президента Сооронбая Жээнбекова».

Дело Жениша Молдокматова

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая. В тот же день его водворили в ИВС, а досудебное производство начали по статье «Захват зданий и сооружений» во время октябрьских событий 2020 года.

Позже адвокат политика Кантемир Турдалиев сообщил, что обвинения переквалифицировали в организацию массовых беспорядков. По его словам, Молдокматова сначала обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца.

Октябрьские события

5 октября 2020 года в Бишкеке начались демонстрации за отмену итогов парламентских выборов, которые переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками.

К ночи Белый дом был захвачен протестующими и они начали освобождать находившихся в заключении политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и политика Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров быстро активизировал своих сторонников и захватил власть путем угроз депутатам парламента и даже президенту. Позже президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку ради стабильности в стране.

Жапаров силой добился того, чтобы парламент назначил его премьер-министром — это удалось сделать только с третьего раза. Также он стал и.о. президента, путем угроз ликвидировав мешавшего ему спикера парламента. После выборов в январе 2021 года Жапарова избрали президентом.