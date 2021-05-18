Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша 18 мая рассмотрел и одобрил законопроект «О статусе Баткенской области» в первом чтении.

По словам замминистра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлана Шерипова, предлагается усилить полномочия главы региона, образовать координационный совет и ввести особый налоговый и инвестиционный режим в области. Законопроект был разработан Минсельхозом.

Однако депутаты раскритиковали документ и попросили внести коррективы.

«Кабинету министров надо было конкретно разработать программу, мероприятия по каждому району Баткенской области. В нынешних реалиях не нужны шаблонные решения», — заявил Аалы Карашев.

Несколько парламентариев отметили, что в документ необходимо четко прописать механизмы развития и поддержки Баткенской области.

«Надо поддержать концепцию законопроекта, однако, во втором и третьем чтениях нужно ввести конкретные нормы, в том числе определить источники финансирования», — подчеркнул Таабалды Тиллаев.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев в свою очередь отметил, что в Баткенской области должно быть должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность.

«Государство должно решать все вопросы в Баткенской области, а для этого нужен документ, в котором все будет по пунктам расписано»,— считает он.

Особый статус для Баткенской области

О том, что в парламент во внеочередном порядке, как неотложный, внесен законопроект «О статусе Баткенской области» пресс-служба правительства сообщила 4 мая, после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе*.

*На границе Кыргызстана и Таджикистана 28-30 апреля произошел вооруженный конфликт. Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. По данным издания «Радио Озоди» 6 мая власти Таджикистана сообщили, что в результате конфликта погибли 19 таджикистанцев и 87 получили ранения.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в инициации конфликта.

Ранее, в феврале 2021 года, об этой инициативе говорил премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. По его словам, правительство рассматривало этот вопрос из-за того, что Баткене есть неописанные участки на приграничных территориях и «ситуация в области очень тяжелая».

Инициаторы отмечали, что придание особого статуса обеспечит улучшение качества жизни путем социально-экономического развития области. Это позволит развивать бизнес, предоставлять рабочие места и пресекать факторы, создающие угрозу национальной безопасности региона и государства.

Тогда власти особо подчеркивали, что наряду с многочисленными проблемами региона не завершены процессы делимитации и демаркации границы, из-за чего возникали приграничные конфликты.

Процесс придания особого статуса Баткенской области ускорился после вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

Проект закона разместили на официальном сайте правительства для общественного обсуждения 2 апреля 2021 года. После этого его доработали – внесли ряд предложений и замечаний, поступивших от общественности. 3 мая законопроект одобрило правительство, и его сразу внесли на рассмотрение парламента.