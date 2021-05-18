Компания Centerra Gold Inc. 17 мая опубликовала заявление в ответ на решение парламента Кыргызстана ввести внешнее управление на руднике Кумтор и в дочерней компании Centerra в «Кумтор Голд Компани».

В компанию отметили, что парламент намеревался действовать в соответствии с новым законом, применимым только в отношении Centerra Gold и «Кумтора», который был принят за один день 6 мая 2021 года.

«Сегодняшние действия парламента являются явным нарушением прав Centerra и «Кумтор Голд Компани» на руднике Кумтор, а также обязательств правительства перед нами в рамках многолетних инвестиционных соглашений. Эти и другие недавние действия не имеют никакого оправдания в соответствии с этими соглашениями или применимым законодательством», — заметили в Centerra Gold.

В компании заявили, что правительство Кыргызстана фактически захватило контроль над рудником 15 и 16 мая этого года, направив представителей правительственных органов на Кумтор, в офис «Кумтор Голд Компани» в Бишкеке и домой к нескольким сотрудникам компании.

«Centerra Gold больше не контролирует рудник Кумтор и больше не может обеспечивать безопасность сотрудников или безопасность деятельности рудника. Незадолго до того, как правительство взяло рудник под контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике работали должным образом», – отмечено в заявлении.

В компании подчеркнули, что Centerra не выводила из строя ни одну из таких систем, и рудник работал без каких-либо происшествий. В парламенте же Кыргызстана было заявлено, что именно Centerra отключила систему отслеживания и контроля ледников, что может привести к катастрофе.

По данным Centerra, «из-за беспрецедентных действий правительства Кыргызстана» компания приостановила доступ всех местных сотрудников «Кумтора» в Кыргызстане к глобальным IT-системам Centerra, «чтобы предотвратить любое несанкционированное вторжение». Отмечается, что ни одна из этих систем не требуется для безопасной эксплуатации рудника.

В заявлении компания призывает правительство Кыргызстана обеспечить безопасность сотрудников и рудника, «воздержаться от дальнейших враждебных действий», включая изъятие документов, компьютеров, и запугивание старших сотрудников «Кумтора», подвергшихся визитам спецслужб и угрозам необоснованного уголовного преследования.

«Мы по-прежнему согласны и готовы вступить с правительством в конструктивный диалог по вопросам, являющимся для него предметом спора. В то же время необоснованные действия правительства не оставляют Centerra иного выбора, кроме как продолжать защищать свои интересы и интересы своих акционеров и “Кумтор Голд Компани” всеми законными средствами, включая обязательный международный арбитраж и другие», — подчеркнули в компании.

В Centerra выразили обеспокоенность, что происходящее не только подрывает базу, эксплуатации рудника Кумтор, но и ставит под угрозу финансовое положение более 2,7 тысяч сотрудников, 99% из которых являются гражданами Кыргызстана, а также сотен местных поставщиков, поддерживающих деятельность компании «Кумтор».

В заявлении утверждается, что эти действия рискуют уничтожить значительные ресурсы, которые Кыргызстан получает из «Кумтор Голд Компани» как крупнейшего частного работодателя и налогоплательщика в стране.

«Это также ставит под сомнение планы выделить $2 млрд в виде дополнительных капитальных вложений для продления срока службы рудника на пять лет до 2031-го, о которых Centerra объявила в этом году», – написано в заявлении.

В заявлении Centerra отмечается, что компания приостанавливает действие ранее выпущенного прогноза на 2021 год и трехлетнего прогноза в отношении рудника.

Согласно заявлению, действия правительства нарушают пересмотренные соглашения по проекту «Кумтор» от 2009 года и законы Кыргызстана 2009 года, подтверждающие данные соглашения. Эти соглашения подтверждены правительством Кыргызстана в 2017 году, когда оно заключило Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и привлечении инвестиций, которое подписано и вступило в силу в 2019 году.

В заключение в компании добавили, что нельзя гарантировать, что какие-либо из судебных исков и других споров в отношении «Кумтора», могут быть разрешены без воздействия на компанию или потенциальной потери всех инвестиций Centerra в рудник.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Куморе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc через кыргызского оператора «Кумтор Голд Компани». Кыргызстан владеет 26% акций Centerra через компанию «Кыргызалтын».

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трёх чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж с жалобой на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.