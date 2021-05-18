Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров перешёл на дистанционный режим работы из-за предстоящих поездок за рубеж. Отмечается, что он принял такое решение «в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидситуации»

«Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера», — сообщили в пресс-службе.

Визит в соседние страны

Ещё в конце апреля, администрация президента сообщила, что Садыр Жапаров намерен выехать в Таджикистан с рабочим визитом. Отмечалось, что главы двух государств договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая и «мирным путём» обсудить решение проблем на кыргызско-таджикской границе*.

*Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда около 150 граждан обеих стран начали закидывать друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

По данным минздрава, на 1 мая 12:00 известно о 33 погибшем кыргызстанце, в числе погибших девочка 2008 года рождения из Лейлека. В общем пострадали 163 человека. 49 пострадавших привезли на лечение в Бишкек.

Известно также, что в конце мая Жапаров совершит рабочую поездку в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что время визита они рассмотрят вопросы евразийской экономической интеграции и обсудят меры по борьбе с коронавирусом, в том числе поставки в российской вакцины в Кыргызстан.

Отказ от вакцинации и пропаганда лечения COVID-19 ядовитым корнем

Ещё в марте министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Жапаров не будет получать вакцину от COVID-19 из-за достаточного количества антител в организме.

«Ему [Жапарову] по сути не нужно прививаться, поскольку будет реакция организма при получении вакцины. У президента выработались антитела. Об этом я говорю, как министр здравоохранения и медик», — сказал тогда глава минздрава.

Позже стало известно, что Бейшеналиев вместе с Жапаровым планируют применять иссык-кульский корень для лечения коронавируса. В этом растении содержится ядовитое вещество — аконитин.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Выступая перед журналистами Бейшеналиев заявил, что они с президентом вместе варят иссык-кульский корень и только президент определяет дозу.

По сути, сам Жапаров первым заговорил об аконите как лекарстве от COVID-19. 15 апреля он опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за 1-2 дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями, хотя сам он признает, что иссык-кульский корень может привести к смерти.

6 мая стало известно о смерти жительницы Иссык-Кульской области, которая принимала аконит. Ранее несколько СМИ сообщали о случаях госпитализации пациентов, которые также принимали аконит.

Аконитин обладает судорожно-паралитическим действием, быстро поглощается через слизистые и кожу, еще быстрее — кишечником. Вызывает зуд и имеет анестезионные свойства.

Отравление иссык-кульским корнем связано с применением его для самолечения в виде отваров. На вскрытии у умерших от отравления находят признаки гастроэнтерита, дистрофические изменения миокарда, печени, почек, в желудке находят остатки растения.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».