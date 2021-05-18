Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев ответил на обвинения, связанные с разработкой месторождения Кумтор. Он дал большое интервью проекту «AVTOR TV», где ответил на обвинения в коррупции в свой адрес и на обвинения в аффилированности с выводом средств с Кумтора в адрес своего покойного сына Айдара.

Обвинения накануне на внеочередном заседании парламента озвучил депутат Акылбек Жапаров, глава последней из госкомиссий по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани».

Кроме того, Акаев рассказал некоторые нюансы о соглашениях с канадцами по разработке месторождения от 2003 и 2009 годов, которые сейчас критикуются. По его словам, в создании обеих вариантов документов, которые считаются невыгодными для Кыргызстана, Акылбек Жапаров принимал активное участие и он «самый первый виновный» в сложившейся ситуации.

Про Жапарова и его роль в истории

Аскар Акаев подчеркнул, что Акылбек Жапаров, выступая, «никак не отметил» соглашение по Кумтору от 2009 года, которое подписали при беглом бывшем президенте Курманбеке Бакиеве. При этом он активно «делает акцент на соглашение от 2003 года, заключенное во времена Акаева, Танаева».

«Какова цель Акылбека Жапарова? Его основная цель — сдвинуть мнение общественности с соглашения от 2009 года, ставя акцент на соглашение от 2003 года. В чем причина? Причина в том, что сам Акылбек Жапаров — большой специалист вокруг Кумтора. Он с самого начала участвовал во всех комиссиях, как экономист, как депутат. Возможно, у него был интерес», — предполагает Акаев.

Он вспомнил о том, что в 2003 году во время его президентства Акылбек Жапаров тоже был в госкомиссии по Кумтору. И сыграл большую роль в подписании документа.

«В комиссии от 2003 года одним из основных членов был Акылбек Жапаров, как депутат Жогорку Кенеша. Он в той комиссии полностью проработал, ездил в Канаду, в Торонто, побывал в штаб-квартире «Камеко»*, увидел почет и уважение и потом, вернувшись, очень сильно хвалил: «Вот Камеко» имеет богатый опыт, очень достойная компания». Хвалил, что соглашение отвечает интересам каждой стороны и сам поддержал в 2003 году. На основе этого Танаев, как премьер-министр, приняли решение о подписании соглашения. В то время Жапаров ни разу нигде открыто не говорил о недостатках», — вспоминает бывший президент.

* «Камеко» — это канадская компания, с которой заключалось самое первое соглашение о разработке Кумтора. По соглашению 1992 года доля акций Кыргызстана в одноименном золотодобывающем предприятии составляла 67%, а доля «Камеко» — 33 % акций. В 2003 году было заключено соглашение о реструктуризации проекта «Кумтор» с «дочкой» «Камеко» — «Центеррой Голд».

Акылбека Жапарова можно найти и в списках тех, кто занимался вопросами месторождения и в 2009 году. Акаев утверждает: Акылбек Жапаров помогал разработать соглашение от 2009 года, которое оставило для Кыргызстана лишь 33% акций.

«В 2009 году он был вице-премьер министром по экономике, по указу Бакиева [Курманбека Бакиева, беглого бывшего президента] соглашение от 2009 года Акылбек Жапаров сперва разработал. С инициативой Акылбека Жапарова Бакиев вынес то соглашение в Жогорку Кенеш, утвердивший его как закон», — отметил он.

Именно поэтому о соглашении 2009 года очень мало упоминалось и на первом отчете госкомиссии под управлением Жапарова, и на внеочередном заседании парламента.

«Почему Акылбек Жапаров винит меня? Потому что он ничего не сказал про Бакиева. Ни разу не упомянул фамилию Бакиева. Причина в том, что Акылбек Жапаров по указу Бакиева сам в 2009 году разработал то соглашение, приведшее к сегодняшнему кризису», — отметил Акаев, добавив, что «тогда «Кумтор Голд Компани» были даны особые преференции» и потому «они не сомневаются, что выиграют».

Про экологию

Бывший президент говорит, что именно благодаря Жапарову страна понесла экологический ущерб.

«В 2009 году в соглашении предложением Акылбека Жапарова два ледника — Давыдова и Лысый отдали Кумтору, утвердив законом. Это было грубое нарушение, потому что в 90-годах мы изучили и ввели законодательный запрет — вот эти ледники Давыдова и Лысый никак не должны разрабатываться, а золото под ним — не должно выкапываться», — заявил Акаев, отмечая, что «вот это все хорошо знал Акылбек Жапаров».

Он недоумевает, почему политик «допустил передачу двух ледников».

«В 2003 году, когда Кумтор поставил вопрос, мы сказали: «Нет, два ледника не должны быть разработаны, иначе будет экологическая катастрофа». Но в 2009 году, зная это, Жапаров пошел на такое решение. Его надо первого привлечь к ответственности, потому что, если бы заключил соглашение, не зная, что приведет к кризису, — тогда было бы простительно[…] Самый первый виновный — Акылбек Жапаров: знал, пошел на это преступление», — говорит Акаев.

Про обвинения семьи

Отметил бывший президент и на обвинение в коррупции и обогащении с помощью Кумтора. Аскар Акаев напомнил,что Курманбек Бакиев, пришедший к власти в 2005 году и свергнувший Акаева, своим первым указом создал большую правительственную комиссию, чтобы, «найдя богатство Акаева, обогатить народ». Акаев напомнил, что комиссия «не нашла богатств».

«В отношении меня, моего покойного сына Айдара был возбужден ряд уголовных дел, что от Кумтора получили миллиард долларов США и этот миллиард найдут и обогатят народ. Чтобы найти этот миллиард, Данияр Усенов и Азимбек Бекназаров за $1 млн наняли международного сыщика Либермана. Этому сыщику помогали американское ФБР. Таким образом, по всему миру искали, по «Камеко» — в Канаду ездили, изучали, но потом Бекназаров сам официально сказал, что у Акаева ни одного цента не нашли», — сказал он.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трех чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций». Тем не менее, новый внешний управляющий — Тенгиз Болтурук — уже представлен коллективу рудника.

