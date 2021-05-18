Пресс-служба кабмина сообщила о том, что председатель кабмина Улукбек Марипов прибыл в Иссык-Кульскую область на рудник Кумтор. Он представил коллективу рудника нового временного внешнего управляющего.

Это Тенгиз Болтурук, советник президента Садыра Жапарова. С декабря 2020 года он входил в состав совета директоров Centerra Gold Inc., чьей дочкой — оператором является разрабатывающая рудник «Кумтор Голд Компани».

По словам Улукбека Марипова, рудник не остановит работу и люди не останутся без источника дохода.

«Рудник не будет остановлен и продолжит свою работу в штатном режиме. Сотрудники продолжат получать положенные им выплаты, ни о каких сокращениях речи не идет. Наша основная цель — улучшить жизнь простых граждан. Только прозрачной и чистой работой мы сможем достичь этого», — заключил он.

Кандидатуру Болтурука представил Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и финансов, альтернатив ей не было. При этом проект постановления о порядке назначения и работы временного внешнего управляющего кабмин вынес на общественное обсуждение только накануне.

Кто такой Тенгиз Болтурук

О нем известно, что он сменил в совете директоров Centerra Gold Inc. Аскара Оскомбаева в декабре 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что он вошел в состав представителей Кыргызстана из члена совета директоров.

Спустя неделю, после назначения Болтурука в качестве представителя Кыргызстана в Centerra, на него поступили жалобы от сотрудников ОАО «Кыргызалтын». Они сообщали, что их компанией «завладел иностранный гражданин Тенгиз Болтурук, который представляется советником президента».

Кроме этого, по их словам, Болтурук запугивал сотрудников.

В их заявлении говорилось, что Болтурук, используя подставных лиц, выводит из компании сотни тысяч долларов.

«Коллектив “Кыргызалтын” держат под угрозой увольнения Тенгиз Болтурук и приведенная им команда во главе с председателем совета директоров Тилеком Мамбеталиевым, человеком, который никогда не работал в производственной сфере», — говорилось в заявлении.

Сотрудники также сообщали, что у Болтурука в планах сделать реструктуризацию: ликвидировать несколько филиалов компании и уволить около одной тысячи сотрудников.

На внеочередном заседании парламента 17 мая, посвященном вопросу Кумтора и введении на нем внешнего управления, Болтурук рассказал, что прибыл в Кыргызстан в октябре 2020 года по приглашению «президента Садыра Жапарова» в качестве «советника президента». Хотя на тот момент Жапаров еще не был президентом.

Болтурук рассказал, что имеет дипломатический паспорт, «чтобы без всяких преград заезжать в страну» — документ он также получил по решению президента Садыра Жапарова. У нового временного внешнего управляющего двойное гражданство — Кыргызстана и Канады.

Из состава директоров в Centerra Gold Inc Болтурук вышел утром 17 мая. На внеочередном заседании в парламенте он пояснил свой шаг.

«Мы не можем никак повлиять на развитие “Кумтора”, так как главные два члена совета директоров — представители Centerra Gold Inc. Большинством голосов два к одному принимаются решения в пользу Centerra Gold Inc. Это и есть та самая манипуляция и введение в заблуждение правительства Кыргызстана о якобы нашем активном и существенном участии в управлении стратегии развития рудника Кумтор», — сказал он.

Centerra Gold Inc. приняла отставку Тенгиза Болтурука из состава совета директоров и проводит расследование его недавних заявлений о его участии и поддержки событий, происходящих в Кыргызстане.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

В парламенте 17 мая прошло внеочередное заседание по вопросу месторождения Кумтор и деятельности золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе» — управляющего будет выбирать кабмин и Фонд по управлению госимуществом.

Кумтор — это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии. Оно разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций Centerra. Компания «Кумтор Голд Компани» управляется Centerra Gold Inc.

7 мая этого года Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Иск подали четверо граждан Кыргызстана по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Двое из истцов проходили обвиняемыми по делу о захвату заложников — фигурантом этого дела был и президент Садыр Жапаров.

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Также депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии.

Ранее именно депутаты парламента подготовили почву для этого — они приняли сразу в трех чтениях закон, позволяющий назначать в любой компании внешнее управление. Главное условие — компания должна создавать реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и не выполняет требования для устранения угрозы. 14 мая президент Садыр Жапаров подписал этот закон.

15 мая в СМИ сообщили, что правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании Кумтор. Тогда в ГКНБ отказались это комментировать, заявив, что идет следствие, но 17 мая подтвердили проведение обысков.

Из-за всего этого Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.



Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».