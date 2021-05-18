Министерство здравоохранения и соцразвития сообщило, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке и один в Чуйской области.

По данным ведомства, всего за время пандемии в стране скончались 1 718 пациентов с коронавирусом.

За сутки также выявили 234 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 112;

Чуйская область — 81;

Иссык-Кульская область — 25;

Ошская область — 6;

Город Ош — 3;

Баткенская область — 3;

Нарынская область — 2;

Таласская область — 1;

Жалал-Абадская область — 1.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 100 966 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 282 пациента. За все время с выздоровлением от коронавируса выписали 94 168 пациентов.

Среди медработников выявили три новых случая заражения. Два случая в Чуйской области и один в Иссык-Кульской области.

За время пандемии зарегистрировали 4 555 случаев заражения COVID-19 среди медработников. С выздоровлением выписали 4 490 медиков.

Также минздрав сообщил, что на 18 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 605 пациентов, из них 86 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 465 человек лечатся амбулаторно.