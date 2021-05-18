Госкомитет нацбезопасности сообщил, что установил и пресёк деятельность крупнейшего международного наркоканала — через него осуществлялась транспортировка тяжелых наркотиков из Ближнего востока в Европейские страны через территорию Центральной Азии.

13 мая сотрудники ГКНБ в Ошской области задержали большегрузную машину. В ней были оборудованы специальные тайники, в которых нашли и изъяли 440 кг героина. По данным спецслужбы, стоимость изъятого героина на черном рынке составляет более $20 млн.

В ГКНБ сообщили, что в рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС ГКНБ два кыргызстанца по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В госкомитете отметили, что сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления других причастных лиц к наркоканалу.

«Необходимо отметить, что за годы независимости Кыргызстана впервые в правоприменительной практике удалось перекрыть столь масштабный наркоканал и изъять рекордное количество героина», — сообщили в ГКНБ.