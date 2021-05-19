Кадр со встречи глав Баткенской и Согдийской области. Фото: Представительство правительства в Баткенской области

Глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев 17 мая встретился с руководителем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзода. На встрече они обсудили совместную работу по обеспечению безопасности на приграничных участках.

В результате переговоров на границе села Ак-Сай и Ворух был установлен объединенный милицейский пост. Также была создана совместная патрульная служба, она будет патрулировать самые опасные участки на границе.

Кроме этого, главы областей решили проводить еженедельные встречи и обсуждать пограничные вопросы вместе с силовыми структурами.

Полпредство по Баткенской области также сообщило, что достигнуто соглашение по вопросу похищения трех жителей села Ак-Сай гражданами Таджикистана.

17 мая стало известно о задержании трех жителей приграничного села Ак-Сай таджикистанцами анклава Ворух. Задержанных отпустили только после телефонного разговора глав Баткенской и Согдийской области, а также после встречи руководителей силовых структур.

Позже в милиции Баткена начали проверку по факту инцидента, при котором пострадали трое жителей области. Трое кыргызстанцев были доставлены в областную объединенную больницу в Баткене с различными травмами. Врачи оценили их состояние как состояние средней тяжести.

В УВД Баткенской области подтвердили информацию и сообщили, что дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Хулиганство». В настоящий момент ведется досудебное производство.

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