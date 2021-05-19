Заведующая центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова заявила, что около тысячи доз вакцины «Спутник V» в столичном Центре семейной медицины №2 разморозились, и их пришлось списать.

По ее словам, холодильник «отключился почему-то из розетки».

«По какой причине, не знаю, расследование провели, в Минздрав и Иммуноцентр сообщили. Холодильник был и остается исправен, сейчас в нем хранится второй компонент вакцины», — сказала Асылбекова.

Она отметила, что инцидент произошел еще в апреле, и размороженную вакцину никому из граждан не ставили.

«Недостающие дозы вакцины (это был первый компонент) будем как-то возмещать. Не знаю, каким путем, но переговоры на всех уровнях ведем», — добавила она.

Позже вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева сообщила, что за размороженную вакцину выговоры получили пять сотрудников центра семейной медицины № 2. По ее словам, по итогам расследования выговор вынесен заведующему ЦСМ, его заместителю и трем сотрудникам прививочного кабинета.

«Случай отключения холодильника зафиксирован 30 апреля. Вакцины заактированы и изъяты, чтобы их не поставили никому из граждан», — сказала Мозгачева.

Она отметила, что в целях недопущения подобных инцидентов была усилена работа в организациях здравоохранения по ответственности за процесс вакцинации, хранения и применения препаратов.

«Это все должно быть под строгим контролем. Нужно максимально приложить усилия, чтобы подобное не повторилось», — подчеркнула она.

Ранее Бурул Асылбекова сообщила о 930 размороженных дозах, однако, по данным Мозгачевой, сейчас стоит вопрос возмещения размороженных 994 доз.

В Республиканском центре иммунопрофилактики отметили, что эта вакцина поступила в виде грантовой помощи. Предположительно, это был человеческий фактор – «видимо, случайно задели шнур холодильника».

«Мы работаем над восстановлением вакцины», — сказали в РЦИ.

«Спутник V» и Кыргызстан

Вакцина «Спутник V» хранится при температуре −18…-25. По данным минздрава, всего в страну прибыло 20 тысяч доз этой вакцины. Из них Бишкеку выделили 6 тысяч 800 доз «Спутника V».

Первую партию вакцины «Спутник V» в таком же количестве Кыргызстан получил 22 апреля. Всего по данным минздрава, Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи.

Вакцинация населения Кыргызстана началась в конце конце апреля. Сейчас гражданам бесплатно доступны две вакцины — китайская Sinopharm и российская «Спутник V».

Вакцина Sinopharm доступна всем желающим, но «Спутник V» могут получить лишь люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

Несмотря на это ограничение, в начале мая 2021 года бывший мэр Бишкека, 49-летний Азиз Суракматов получил российскую вакцину. В центре иммунопрофилактики не стали комментировать этот случай.

Кроме того, ​вакцину «Спутник V» получила заместительница председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова. Ей всего 61 год.

​«Сегодня я получила первую дозу вакцины против COVID-19. Через некоторое время я должна буду получить вторую, последнюю дозу вакцины. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность нашим медицинским работникам», – сказала она.